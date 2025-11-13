Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Navàs pren mesures per la sostenibilitat ambiental: més arbres a l’espai públic i actuacions en edificis municipals

El conjunt d’actuacions ha suposat una inversió global de 311.486 euros, finançades en un 85% per la Generalitat

Plantació de nou arbrat, una de les intervencions que s'han portat a terme

Plantació de nou arbrat, una de les intervencions que s'han portat a terme / AJUNTAMENT DE NAVÀS

David Bricollé

Navàs

L’Ajuntament de Navàs ha dut a terme un conjunt d’actuacions que ha suposat una inversió global de 311.486 euros (finançades en un 85% pel departament d’Acció Climàtica de la Generalitat), que tenen com a objectiu fomentar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència energètica i la millora del confort climàtic als equipaments municipals.

Són intervencions que van des del tractament del verd urbà fins a millores en equipaments. D’una banda, s’ha consolidat la gestió sostenible de les restes vegetals municipals a la Campa, on es duen a terme tasques de trituració i compostatge natural. Aquest espai està en funcionament des del 2022. El material obtingut, segons el consistori, es reutilitza com adob orgànic en els parcs i jardins del municipi i com a suport per al compostatge comunitari i domèstic, tancant el cicle de la matèria orgànica.

Paral·lelament, des del 2023, s’ha realitzat una campanya de plantació i reposició d’arbrat, amb un total de 124 arbres nous repartits pels nuclis de Navàs, Mujal, Castelladral i Palà de Torroella. Una intervenció que busca la renaturalització dels espais urbans, la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Pel que fa als equipaments municipals, s’han impulsat millores d’eficiència energètica i confort tèrmic. S’han posat tendals i sistemes d’ombreig als espais exteriors de les escoles. S’ha modernitzat el sistema de calefacció de l’escola Sant Jordi i de la residència, amb equip més eficients i sistemes intel·ligents de regulació.

També s’ha fet una substitució dels tancaments a l’Escola de Música Josep Maria Castella i a l’alberg de Castelladral per millorar-ne l’aïllament tèrmic i acústic i reduint el consum energètic. De l’alberg també se n’ha arranjat la façana.

Una veïna de Manresa estafa 1.860 euros a una dona de Palència amb falses mostres gratuïtes

Agredeix una dona colpejant-la amb una copa de vidre a Prats de Lluçanès: li demanen 4 anys i mig de presó

Alarma al Poal de Manresa per presència de vespa asiàtica

Navàs pren mesures per la sostenibilitat ambiental: més arbres a l’espai públic i actuacions en edificis municipals

Un ferit en l'incendi en un habitatge a Santa Margarida de Montbui

El Català que necessita millorar a Puigcerdà

Com pensa Salvador Illa frenar l’ascens de l’extrema dreta?

Unanimitat al Consell Comarcal per reclamar una sola zona tarifària de transport públic per a tot el Berguedà

