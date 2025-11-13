Navàs pren mesures per la sostenibilitat ambiental: més arbres a l’espai públic i actuacions en edificis municipals
El conjunt d’actuacions ha suposat una inversió global de 311.486 euros, finançades en un 85% per la Generalitat
L’Ajuntament de Navàs ha dut a terme un conjunt d’actuacions que ha suposat una inversió global de 311.486 euros (finançades en un 85% pel departament d’Acció Climàtica de la Generalitat), que tenen com a objectiu fomentar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència energètica i la millora del confort climàtic als equipaments municipals.
Són intervencions que van des del tractament del verd urbà fins a millores en equipaments. D’una banda, s’ha consolidat la gestió sostenible de les restes vegetals municipals a la Campa, on es duen a terme tasques de trituració i compostatge natural. Aquest espai està en funcionament des del 2022. El material obtingut, segons el consistori, es reutilitza com adob orgànic en els parcs i jardins del municipi i com a suport per al compostatge comunitari i domèstic, tancant el cicle de la matèria orgànica.
Paral·lelament, des del 2023, s’ha realitzat una campanya de plantació i reposició d’arbrat, amb un total de 124 arbres nous repartits pels nuclis de Navàs, Mujal, Castelladral i Palà de Torroella. Una intervenció que busca la renaturalització dels espais urbans, la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.
Pel que fa als equipaments municipals, s’han impulsat millores d’eficiència energètica i confort tèrmic. S’han posat tendals i sistemes d’ombreig als espais exteriors de les escoles. S’ha modernitzat el sistema de calefacció de l’escola Sant Jordi i de la residència, amb equip més eficients i sistemes intel·ligents de regulació.
També s’ha fet una substitució dels tancaments a l’Escola de Música Josep Maria Castella i a l’alberg de Castelladral per millorar-ne l’aïllament tèrmic i acústic i reduint el consum energètic. De l’alberg també se n’ha arranjat la façana.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers