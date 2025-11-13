Sant Fruitós de Bages amplia la zona pavimentada del Cobert de la Màquina de Batre per fer-lo més accessible
Les tasques permetran una entrada més còmoda i segura, especialment durant episodis de pluja
Regió7
Els treballs d'ampliació de la zona pavimentada sota el Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages s'han iniciat aquesta setmana amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat i facilitar-ne l'ús, especialment en dies de pluja. L'actuació se centra en el lateral esquerre de l'edificació, el tram en direcció al carrer Eugeni d'Ors, on s'està ampliant la superfície pavimentada per connectar-la amb l'espai ja existent.
Aquesta millora permetrà un accés més còmode i segur, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda, que fins ara trobaven dificultats per accedir-hi a causa del paviment de sauló. A més, l'ampliació evitarà que la zona sigui de difícil accés en episodis de pluja, convertint l'espai en un lloc més net, funcional i practicable durant tot l'any.
Durant el període d'execució de les obres, el mercat setmanal dels dimarts i el mercat de brocanters i col·leccionistes es trasllada provisionalment al carrer Eugeni d'Ors. Així mateix, el mercat de la terra se situarà aquest cap de setmana a la plaça Onze de Setembre en el tram més proper a la carretera de Vic. És previst que els treballs finalitzin aquest mes de novembre.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers