Sant Fruitós de Bages organitza activitats entorn del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones

El municipi s'adhereix a la campanya comarcal que porta per lema «Hi ha cops que no deixen blaus. Obre els ulls!»

Un dels actes celebrats a Sant Fruitós de Bages en el marc del 25 del 2022

Un dels actes celebrats a Sant Fruitós de Bages en el marc del 25 del 2022 / Arxiu/Jaume Grandia

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Un any més, Sant Fruitós de Bages commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones amb activitats participatives per promoure la reflexió i la reivindicació.

La primera de les propostes serà el dissabte 22 de novembre a les 10 del matí, al Nexe – Espai de Cultura, amb un taller d'autodefensa per a dones, a càrrec de Biterna Autodefensa. Aquesta activitat oferirà eines pràctiques per a l'autoprotecció i l'empoderament personal en un entorn segur i participatiu. Les places són limitades i cal inscriure's prèviament a l'Àrea d'Atenció a les Persones (C. Padró, 72) o trucant al telèfon 938 789 701. Es recomana portar roba còmoda.

A 2/5 de 5 de la tarda del mateix dia es podrà participar en un Escape City de temàtica feminista. Aquesta proposta lúdica combina el joc amb la reflexió sobre la igualtat de gènere i les diferents formes de violència masclista i també inclourà altres activitats de temàtica LGTBI. L'activitat s'iniciarà al Cobert de la Màquina de Batre i cal apuntar-se prèviament a través d'aquest enllaç. Les inscripcions es poden fer per grups de quatre a sis persones o bé individualment.

El dimarts 25 de novembre es durà a terme la lectura del manifest institucional a la plaça de la Vila, amb dues sessions: una al matí, a les 12 hores, i una altra a la tarda, a les 18 hores. L'acte comptarà amb la participació musical d'alumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac.

El dimecres 26 de novembre el Nexe Espai Jove organitzarà un taller de pintar samarretes amb lemes feministes. L'activitat començarà a 2/4 de 6 de la tarda a l'equipament juvenil.

Un any més Sant Fruitós de Bages s'adhereix a la campanya comarcal per commemorar el 25 de novembre que enguany porta per lema "Hi ha cops que no deixen blaus. Obre els ulls!". Aquesta campanya té per objectiu visibilitzar els diferents àmbits de la violència masclista que poden aparèixer en espais quotidians i de forma subtil, sovint normalitzada, amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania i promoure la detecció i la prevenció d'aquestes situacions.

Santpedor aprova un projecte per a la millora de la xarxa d'aigua i digitalització del sistema

L’advocat general de la UE posa objeccions a l’amnistia, però avala el perdó als CDR i del Tribunal de Comptes

Com assegurar una dieta vegana saludable durant la infància

Sant Fruitós de Bages amplia la zona pavimentada del Cobert de la Màquina de Batre per fer-lo més accessible

Xavi Pascual accepta convertir-se en el nou entrenador del Barça de bàsquet

El Govern guanya temps per negociar Pressupostos malgrat activar la senda de dèficit

Alerta per vent a la Catalunya central: ratxes de més de 90 km/h a cinc comarques de la regió

L'Estat confina les granges que crien aus de corral a l’aire lliure per la grip aviària

