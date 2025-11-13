Sant Fruitós de Bages organitza activitats entorn del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones
El municipi s'adhereix a la campanya comarcal que porta per lema «Hi ha cops que no deixen blaus. Obre els ulls!»
Regió7
Un any més, Sant Fruitós de Bages commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones amb activitats participatives per promoure la reflexió i la reivindicació.
La primera de les propostes serà el dissabte 22 de novembre a les 10 del matí, al Nexe – Espai de Cultura, amb un taller d'autodefensa per a dones, a càrrec de Biterna Autodefensa. Aquesta activitat oferirà eines pràctiques per a l'autoprotecció i l'empoderament personal en un entorn segur i participatiu. Les places són limitades i cal inscriure's prèviament a l'Àrea d'Atenció a les Persones (C. Padró, 72) o trucant al telèfon 938 789 701. Es recomana portar roba còmoda.
A 2/5 de 5 de la tarda del mateix dia es podrà participar en un Escape City de temàtica feminista. Aquesta proposta lúdica combina el joc amb la reflexió sobre la igualtat de gènere i les diferents formes de violència masclista i també inclourà altres activitats de temàtica LGTBI. L'activitat s'iniciarà al Cobert de la Màquina de Batre i cal apuntar-se prèviament a través d'aquest enllaç. Les inscripcions es poden fer per grups de quatre a sis persones o bé individualment.
El dimarts 25 de novembre es durà a terme la lectura del manifest institucional a la plaça de la Vila, amb dues sessions: una al matí, a les 12 hores, i una altra a la tarda, a les 18 hores. L'acte comptarà amb la participació musical d'alumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac.
El dimecres 26 de novembre el Nexe Espai Jove organitzarà un taller de pintar samarretes amb lemes feministes. L'activitat començarà a 2/4 de 6 de la tarda a l'equipament juvenil.
Un any més Sant Fruitós de Bages s'adhereix a la campanya comarcal per commemorar el 25 de novembre que enguany porta per lema "Hi ha cops que no deixen blaus. Obre els ulls!". Aquesta campanya té per objectiu visibilitzar els diferents àmbits de la violència masclista que poden aparèixer en espais quotidians i de forma subtil, sovint normalitzada, amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania i promoure la detecció i la prevenció d'aquestes situacions.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers