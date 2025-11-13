Santpedor aprova un projecte per a la millora de la xarxa d'aigua i digitalització del sistema
La moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT sobre la municipalització dels serveis de neteja dels edificis municipals, no va prosperar
Regió7
El Ple ordinari de novembre de 2025 de Santpedor va aprovar per unanimitat de forma inicial el projecte per la millora de la xarxa d'aigua en baixa i digitalització del sistema als comptadors sectorials. L'objectiu de la iniciativa és millorar l'eficiència de la xarxa d'abastament d'aigua del municipi, que han de garantir un millor control, contribuint a l'estalvi en el consum d'aigua i al bon ús que se'n fa al poble. És previst que les tasques es comencin a desenvolupar de cara 2026. Costaran 336.006,80 euros i es pagaran en la seva gran majoria amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Pel que fa a la moció que proposava internalitzar el servei de neteja dels edificis municipals presentada pel Grup Municipal CUP-AMUNT, no va prosperar. Va rebre 2 vots a favor per part de la CUP, 7 vots en contra per part d'ERC i SxS i 4 abstencions per part de SEAM. El Ple va comptar amb un dictamen més, aprovat per unanimitat, sobre la concessió del dret funerari sobre el nínxol 714 del cementiri municipal.
Altres punts destacats
En la sessió d'ahir, que va durar dues hores, també es va donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 en el 3r. Trimestre de 2025. L'informe confirma que l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el període mitjà de pagament. L'equip de Govern d'ERC i Sumem x Santpedor es va sotmetre al control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions d'Alcaldia i va respondre precs i preguntes que van formular els regidors i regidores de l'oposició. En el torn d'acords de junta i resolucions d'alcaldia, el grup municipal del SEAM va demanar per la compra d'uns cubells nous per la recollida.
Per aquest ple, el SEAM van entrar prèviament una pregunta per conèixer l'estat actual de tramitació de les licitacions del Pla de contractació 2025. Durant el torn de precs i preguntes, van demanar quins avenços hi ha amb el nou CAP i sobre l'estat del canvi de gespa del camp de futbol. També van requerir un pla per potenciar i millorar el carril per a vianants i bicicletes. Per finalitzar, van insistir que cal tallar la circulació de vehicles al centre del poble, durant la tarda de la Castanyada i protegir totes aquestes famílies amb nens i nenes que passegen disfressats pel poble.
Per la seva banda, el grup municipal de la CUP va fer un reconeixement del Cicle de Tardor Feminista organitzat per l'Assemblea Feminista Les Jerònimes i l'Ajuntament de Santpedor. No obstant això, van criticar el poc marge de difusió que se'n va fer i que es programessin actes amb un concert o no s'informés altres iniciatives que coincidien en horaris, com és el cas del Correllengua, on l'Ajuntament col·laborava. També van preguntar novament sobre els punts foscos del poble i sobre les millores necessàries del recinte esportiu davant de La Serreta. I, finalment, van fer un prec perquè es defensés de forma desacomplexada la Castanyada com la festa popular que és.
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers