Alumnes de la residència-escola els Companys visiten la redacció de Regió7
Ha estat una sortida especial del centre on habitualment reben educació i, per a alguns, també és residència
Un grup d'alumnes de la residència-escola Els Companys (Jeroni de Moragas), de Sant Fruitós de Bages, han visitat aquest divendres les instal·lacions del diari Regió7. Han pogut veure el funcionament de la redacció d'un diari i han descobert com es redacten les notícies i com es fa la seva publicació tant a la pàgina web regio7.cat com al diari de paper, que surt cada dia al quiosc i que té més de 40 anys d'història.
Una desena de joves de Companys, centre d'Ampans, han fet una sortida pràcticament de descoberta, però també com un moment de diversió per trencar amb les rutines diàries del centre, de les aules i dels patis de què disposen. Per a ells no deixa de ser, també, un aprenentatge.
Després de la visita, els alumnes comentaven que "els ha agradat la visita"i que s'han sorprès de sortir al web de Regió7.
Companys és un centre d'educació especial per a joves en edat d'escolarització, adolescents de 12 a 18 anys, que està ubicat a Sant Fruitós de Bages L'equipament disposa de 30 places residencials i 48 places escolars. Es va inaugurar el mes d'octubre del 2021.
El president d'AMPANS en el moment de la inauguració, Sebastià Catllà, destacava la importància d'estrenar un equipament que és alhora casa i escola, ja que aquest fet facilita molt la vida diària dels nois i noies a qui els desplaçaments diaris acostumen a causar-los un gran trasbals.
