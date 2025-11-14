Cardona farà tasques d’aïllament i millora energètica al pavelló mentre dissenya el nou
La renúncia de l’empresa adjudicatària ha obligat l’Ajuntament a refer el projecte inicial i retallar-lo prescindint d’una subvenció que ja no arribarà a temps
L’Ajuntament de Cardona està treballant en la redacció del projecte de millora del pavelló esportiu, que ja tenia enllestit i a punt per començar els treballs, però que ha hagut de redefinir perquè l’empresa adjudicatària es va desdir a última hora. Aquest impàs ha suposat la pèrdua de la principal línia d’ajuts que s’havia de rebre per a les obres, uns 360.000 euros dels fons Next Generation lligats a una temporalitat que ara no es pot complir, de manera que s’ha hagut d’optar per un plantejament menys ambiciós comptant, això sí, amb els diners de dues altres subvencions, que sumen uns 270.000 euros.
Amb el pressupost més reduït, els treballs que ara es faran quedaran limitats a tasques d’aïllament i millores energètiques en el conjunt de l’equipament i, en canvi, s’haurà de prescindir de la retirada de la coberta de fibrociment que hi havia prevista, i que era la part que més encaria l’obra. S’hauria assumit amb els diners dels fons Next Generation, que l’Ajuntament hauria rebut amb la condició que l’obra estigués enllestida abans d’acabar l’any, i no podrà ser. De fet, l’Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga per mirar de poder salvar aquesta subvenció, però davant els dubtes i les dificultats que li sigui concedida, «treballem sobre segur amb les altres subvencions», diu l’alcaldessa, Lluïsa Aliste, amb la idea que aquest novembre ja s’hagi acabat de redefinir el projecte i es pugui executar l’obra de cara a començament del 2026, segurament amb contractes menors «que permeten més rapidesa i agilitat», sosté l’alcaldessa. L’Ajuntament podrà comptar amb uns 240.000 euros de la línia Pree5000 d’ajudes a la rehabilitació energètica d’edificis, del Ministeri de Transició Ecològica, i amb uns 30.000 euros més d’una altra subvenció de la Generalitat. Així mateix, se’n demanarà una de nova a la Diputació, la convocatòria de la qual ha de sortir aquest novembre, per a la rehabilitació d’espais esportius.
Amb el nou plantejament, l’obra que es farà ara es concentrarà en els tancaments de finestres i portes, en una nova cobertura de la façana que millori l’aïllament i doni una imatge renovada al pavelló, en una millora de l’eficiència energètica, i en una petita remodelació de la coberta, però sense l’extracció de l’amiant com hi havia previst. L’avantatge d’aquest projecte refet és que la seva execució no afectarà tan directament l’activitat diària de les entitats que en fan ús perquè no s’ha de treure la coberta, i la resta de les obres tampoc no han d’interferir en el dia a dia esportiu.
A mitjà termini, un de nou
Ara es farà una remodelació del pavelló, però ja s’està pensant en un de nou que es preveu per d’aquí a uns anys. Malgrat tot, s’intervindrà en l’edifici actual sense esperar a tenir el nou per adequar les instal·lacions a les necessitats dels clubs i deixar-les en unes bones condicions d’ús. «No són uns treballs d’emergència perquè no hi ha cap risc», diu l’alcaldessa, però recalca la necessitat de portar a terme aquesta intervenció per millorar unes instal·lacions velles i obsoletes i que suposen una pèrdua innecessària d’energia. I és que, entre altres coses, s’ha renovat la climatització «i no tindria sentit haver-ho fet si tenim les finestres obertes i els tancaments no ajusten prou bé», conclou Aliste.
Mentrestant, la Diputació de Barcelona ha fet un estudi de viabilitat sobre la construcció d’un nou pavelló en el mateix emplaçament que l’actual, i s’ha vist que s’hi pot ajustar, diu l’alcaldessa. Hi ha diverses opcions sobre la taula que s’han d’acabar d’analitzar per veure què s’acaba fent, però amb la idea general de fer un equipament nou «amb una nova estructura més adaptada a l’entorn i més integrada» al conjunt de la zona esportiva on també hi ha les piscines i les rutes saludables que té vinculades.
Es planteja un pavelló amb pistes polivalents tant per a les entitats esportives com per a activitats diverses d’esport i salut, i la proposta també inclou cobrir la pista esportiva de la zona de la biblioteca, que servirà per encabir les activitats que es trauran del pavelló quan es construeixi el nou.
