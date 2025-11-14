Fonollosa reforça el seu Mercat de Nadal amb una injecció econòmica que el projecta al mapa: «Serà més potent i brillant»
Un ajut de la Diputació de Barcelona de més de 38.000 euros ha permès fer un pas endavant per aquesta quarta edició de l'esdeveniment, que se celebrarà el 20 i 21 de desembre
El Mercat de Nadal de Fonollosa d'enguany, que se celebrarà el 20 i 21 de desembre, viurà un salt qualitatiu gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona de 38.250 euros. Es tracta d'un projecte que encetarà la seva quarta edició i que fins ara havia gestionat l'Associació Cultural i Recreativa del municipi. Amb aquesta injecció de capital, l'esdeveniment "serà més potent i brillant", segons Ester Cuellar Barreira, regidora de Turisme i Patrimoni i Promoció econòmica.
Entre els principals objectius que justifiquen l'impuls del Mercat de Nadal, hi ha el de "posar èmfasi en la participació ciutadana" i el de "generar un nivell suficient de vendes i de visites turístiques". A més, Cuellar ho ha definit com una oportunitat per "potenciar i enfortir el comerç local", ja que la majoria de les parades seran de negocis de la vila. Amb tot, es pretén incrementar el turisme al municipi bagenc: "Volem que sigui atractiu pels veïns i pels de fora", ha finalitzat la regidora.
L'alcalde Eloi Hernàndez Mosella també ha intervingut durant la presentació de l'esdeveniment, on ha destacat que "volem que el poble s'impregni de l'esperit nadalenc". Per aconseguir-ho, el polític ha assegurat que "posarem a l'aparador públic les màximes potencialitats que tenim en comerç, cultura i història al municipi" durant el cap de setmana del 20 i 21 de desembre. A hores d'ara, ja hi ha una quarantena d'estands confirmats, fet que convida a pensar que serà un mercat "potent i amb una oferta variada". A partir de l'ajuda de la Diputació de Barcelona, es podrà fomentar, a més, la part de programació cultural amb gran varietat d'activitats.
"Nadal està de moda"
La subvenció de més de 38.000 euros forma part del projecte de la Diputació de Barcelona creat per potenciar els mercats de Nadal d'arreu de la província. Fonollosa és un dels 14 municipis que rebrà un ajut econòmic, Josep-Ramon Mut i Bosque, president delegat de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha detallat que aquesta elecció es deu a "la feina feta i la insistència del consistori". Sobre la iniciativa de millorar els mercats nadalencs al territori, Mut ha sigut clar: "Nadal està de moda i ho hem de saber aprofitar". Les raons són clares, per una banda, es tracta d'una tradició nostrada i l'hem de "reforçar". A més, es detecta un gran benefici econòmic en el comerç local.
L'any passat només es van beneficiar de la subvenció quatre mercats que van sumar en conjunt els 57.000 visitants i un impacte de 4,8 milions d'euros. Ara, la xifra s'ha augmentat a 14, que es repartiran mig milió d'euros. Tot i això, la intenció no és créixer, sinó "crear a Catalunya el concepte de mercat nadalenc europeu, que són espais intergeneracionals i plens d'activitats", ha explicat el polític. Amb tot, Mut ha confessat que el fet d'haver-se fixat en Fonollosa va lligat a l'èxit de la Nit Viva i del Pessebre Vivent de les Torres de Fals.
La programació
A part de les parades que hi haurà durant el cap de setmana, també s'oferirà una rica programació d'activitats.
Dissabte 20 de desembre:
- 11 hores: Espectacle L'Oncle Buscall, de la Companyia Nopatiskos: una actuació per donar a conèixer el tradicional Tronc de Nadal.
- 12 hores: Concert de Swing Engine i taller de galetes a càrrec del Forn de Fonollosa
- Tast de vins Més que paraules, de la DO Pla de Bages: té un cost de 5 euros i cal inscripció prèvia
- 16:30 hores: Recerca del tió municipal de Locigronet i cagada amb regal
- De les 17 hores a les 20 hores: Taller d'espelmes artesanals a càrrec de Can Viranes
- 18 hores: Encesa de llums amb la Companyia Polígonos: un espectacle amb personantges, acrobàcies, llums i "màgia nadalenca" al voltant de l'arbre de la plaça 1 d'Octubre.
- 18:30 hores: Concert de Marc Anglarill
- 19:30 hores: Showcooking al restaurant El Reguer (cal inscripció)
Diumenge 21 de desembre:
- 10 hores: Concert del Cor de Canet i taller d'art floral amb Lalau
- 11 hores: Espectacle de Magic Pol
- 12 hores: Concert de Trup Duet i tast de vermuts
- De 12 hores a 14 hores: Elaboració d'una estrella de cotó amb Can Viranes
- 17 hores: cinema a La Fàbrica
Durant els dos dies hi haurà caçations pel poble a càrrec de l'Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa, es projectaran vídeos del Pessebre Vivent de les Torres de Fals i de la Nit Viva a la sala de plens. El diumenge se celebrarà la Festa de l'Esperança a l'església del Grau.
