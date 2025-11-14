'Todos los lados de la cama' torna vint anys després amb l'actor bagenc Jan Buxaderas com a protagonista
Torna la saga de musicals que fa dues dècades anys va revolucionar la comèdia romàntica en espanyol
Regió7 / EFE
'Todos los lados de la cam'a és un retorn a la saga de musicals que fa dues dècades anys va revolucionar la comèdia romàntica en espanyol. El títol arriba amb bona part de l’elenc original -d’Ernesto Alterio a Pilar Castro, passant per Willy Toledo, María Esteve i Alberto Sant Juan- i amb una nova generació que es rebel·la i ho fa... tornant a l’amor convencional.
Els dos joves protagonistes són el manresà Jan Buxaderas i Lucía Caraballo. Javier i Carlota (Ernesto Alterio i Pilar Castro), s’escandalitzen quan descobreixen que els seus fills Óscar (Jan Buxaderas) i Julia (Lucía Caraballo) es volen casar. Qui de la seva edat té una relació heternormativa i exclusiva el 2025 amb tot el que els queda per experimentar? «S’espera que els pares siguin els conservadors però, en canvi, et diuen: ‘Fill, has d’anar al llit amb molta gent, et queda molt per cardar’, encara que nosaltres ens vulguem lliurar a l’amor», van explicar Buxaderas i Caraballo dels seus personatges.
El nou lliurament -amb guió de Carlos del Hoyo i Irene Bohoyo i producció de Telecinco- intenta «conservar l’essència de les primeres pel·lícules», apunta la directora, Samantha López Speranza, però també parlar «de consentiment, de respecte» i, sobretot, explicar què ha passat amb els personatges i quina ha estat la seva evolució personal».
Per a Alterio ha resultat «estimulant» interpretar a un personatge que «està més perdut encara que en les primeres pel·lícules». Després de dècades, es troba amb la Carlota (Castro) perquè els seus respectius fills planegen casar-se. La Carlota, diu Castro, vol que la seva filla «estudiï, que no depengui de ningú. I sobretot, que experimenti la vida». I el personatge d’ Alterio té el seu propi conflicte quan ha acceptat que el seu fill (Buxaderas) és gai i li diu que vol casar-se amb una dona. «La pel·lícula plasma un cert desconcert davant aquesta generació més oberta», remarca.
