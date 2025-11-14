Sant Joan reforça la col·laboració amb la Síndica de Greuges, que tindrà més presència al municipi
L'acord signat amb l'Ajuntament, preveu un informe anual de consultes i queixes recollides, i facilitarà els processos de conciliació i mediació
Regió7
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada han signat un conveni de col·laboració per reforçar els serveis que s’ofereixen al municipi i facilitar-ne l’accessibilitat al conjunt de veïns i veïnes. L’acte de signatura ha tingut lloc aquest dijous a l’Ajuntament de Sant Joan, entre la síndica i l'alcalde, Jordi Solernou, amb presència del regidor de Participació i Barris, Toni Dorado. Un dels aspectes innovadors del conveni és la implicació del Consell de la Vila i ha estat la mateixa síndica en persona, que per primera vegada visitava el municipi, qui ha explicat l’acord i ha recollit les impressions de la trentena de membres.
El conveni signat, que no suposa cap cost per a l’Ajuntament, té una vigència de quatre anys i preveu que l’equip de la síndica reforci la seva tasca al municipi fent-la més específica i singular. Fins ara l’equip de la síndica es traslladava al municipi un cop cada dos o tres anys, amb el nou acord ho farà com a mínim un cop anualment. El conveni inclou també l’elaboració d’un informe anual per part de la síndica on es reculli la situació de les consultes i queixes que facin referència a Sant Joan de Vilatorrada, que serà presentat al Ple municipal o al Consell de la Vila. A més, i com a novetat respecte d’altres convenis similars, a petició de l’Ajuntament o dels interessats en alguna queixa, la síndica pot proposar obrir vies de mediació i conciliació que facilitin resoldre de manera positiva les queixes.
Durant la visita, la síndica va assistir al plenari del Consell de la Vila per explicar aquest nou conveni i va destacar que les administracions locals són les primeres garants dels drets humans: “Els drets humans es fan, o es vulneren, en primer lloc, des de la proximitat, i és des d’aquesta proximitat que cal posar els mitjans per garantir-los”. I les dades així ho demostren: “el 50 % de les queixes es tramiten amb ajuntaments. Per això són tan importants els convenis que tenim signats amb 41 ajuntaments catalans", entre ells el de Sant Joan. L’alcalde li va agrair la voluntat de col·laboració i va assegurar que, tal com preveu el conveni, l’Ajuntament donarà a conèixer i divulgarà la seva figura i funcions per tal de garantir que aquesta major proximitat i accessibilitat es fa efectiva.
Per la seva banda, el regidor Toni Dorado va assenyalar que “una de les claus per implicar a la ciutadania en els temes municipals és també garantir la defensa dels seus drets i tenir un compromís de millora dels serveis públics. Amb aquest acord de col·laboració facilitem que una institució àmpliament reconeguda com la síndica ens ajudi a seguir avançant”. A més va remarcar un aspecte innovador respecte d’altres acords similars, i és que “volem que la mateixa ciutadania conegui de primera mà les consultes i queixes que generen més preocupació entre els veïns i veïnes, per això el Consell de la Vila hi tindrà també un paper, ja que la voluntat és presentar-hi i debatre els informes anuals”.
Fruit del conveni signat, dimecres, 19 de novembre, hi ha prevista la primera visita de la síndica a Sant Joan per atendre consultes o queixes dels veïns i veïnes cap a l’administració o empreses subministradores de serveis d’interès general. Seran ateses a la Sala Petita de Cal Gallifa i es pot reservar cita a través del telèfon 900 124 124, citaprevia@sindic.cat o el web visita.sindic.cat
