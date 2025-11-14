Sumem x Santpedor surt del pacte i deixa ERC en un govern en minoria
La formació adscrita a Junts argumenta «incompliments reiterats dels compromisos adquirits en el pacte de govern i la pèrdua total de la confiança» per continuar treballant en coalició
ERC de Santpedor haurà d’afrontar el que queda de mandat, si no troba noves aliances, en clara minoria (5 dels 13 regidors). El motiu és Sumem x Santpedor, adscrit a Junts, ha comunicat aquest divendres que dona per finalitzat l’acord de govern amb els republicans que van subscriure el juliol del 2023 i que fins ara havia garantit l’estabilitat de l’executiu. En un comunicat que ha fet públic, la formació assegura que la decisió és «irrevocable» i fruit «d’un procés de reflexió interna del grup municipal de SxS i de l’equip que li dona suport». Ho argumenten pel que consideren que són «incompliments reiterats dels compromisos adquirits en el pacte de govern i en la pèrdua total de la confiança necessària per continuar treballant en un govern de coalició».
A partir d’aquesta exposició general, Sumem x Santpedor fa un argumentari més detallat. D’una banda, retreu el que qualifica d’«immobilisme» d’ERC per «impulsar projectes estratègics previstos en el pacte de govern i que formaven part del programa electoral de Sumem x Santpedor-Junts», entre els quals menciona la remodelació del parc Lluís Companys «per potenciar-lo com a zona de joc infantil»; la promoció d’un espai de coworking per fomentar el teletreball al municipi «i l’estudi de la desvinculació amb l’empresa concessionària que gestiona la residència municipal de Cal Jorba». Afirmen que, «lluny de complir-se, aquestes tres mesures, en mans de regidories d'ERC, s'han descartat o han quedat desvirtuades».
Subratllen que el projecte per reformar el parc infantil ha estat la gota que ha fet vessar el got, "ja que malgrat la insistència constant de SxS no s’han respectat els terminis acordats ni s’han inclòs en les condicions de licitació les demandes de la comunitat educativa".
D’altra banda, en el comunicat Sumem x Santpedor parla de «passivitat també de determinades regidories d’ERC» a l’hora de tirar endavant projectes conjunts inclosos en els acords de govern, «com ara l'aprovació d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM) el 2023 i la pacificació del trànsit al nucli antic del poble». Encara hi afegeix com a greuges «la inoperativitat per tirar endavant iniciatives proposades pels republicans, com ara la posada en servei de Cal Clarassó, la compra de l’edifici històric del Sindicat, la planificació de la Ronda Sud i l’obertura d’un parc verd a Cal Jorba».
Sumem per Santpedor considera que «aquesta deriva negativa de determinats regidors republicans durant aquests gairebé dos anys i mig de mandat no ha permès que hi hagi un treball transversal entre regidories i ha generat un ambient negatiu i de malestar que s'ha instal·lat en el si de l'Ajuntament». Arribats a aquest punt, el grup municipal considera que la continuïtat dels dos regidors de SxS en el govern municipal en aquestes condicions «és insostenible».
Per tot plegat, la formació, que té dos regidors a l’Ajuntament, «considera dissolt l’acord de govern», es desvincula de l'executiu i es compromet «a treballar amb la màxima exigència des de l'oposició per fiscalitzar la gestió i garantir la claredat i l'honestedat que els veïns de Santpedor mereixen».
En el comunicat diuen que lamenten haver de prendre «una decisió dolorosa», però considerem que «és la més honesta per coherència amb els compromisos que vam adquirir amb la ciutadania». En aquest sentit, hi afegeixen que «fa mesos que estem alertant que no s'està treballant en la direcció que ens vam marcar a l'inici del mandat i no hem vist cap reacció ni cap voluntat de redreçar el rumb». Per això, afirmen, confien que «des de l'oposició serem capaços d'incidir més en les polítiques del govern municipal, perquè no podran donar per fet que compten amb una majoria incondicional, com fins ara».
Amb aquest trencament, el govern de Santpedor queda en minoria amb els cinc regidors d’ERC, mentre que a l’oposició hi haurà els dos de Sumem, quatre de Santpedor és un altre món (SEAM) i dos de la CUP.
