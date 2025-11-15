El Govern destinarà 20 milions d’euros a rehabilitar habitatges rurals abandonats per combatre el despoblament
Salvador Illa anuncia a Sant Fruitós una mesura que inclou incentius fiscals per incentivar el trasllat al món rural
El Govern de la Generalitat destinarà una línia d’ajudes de 20 milions d’euros a rehabilitar 400 habitatges rurals en desús amb l’objectiu de garantir un lloguer assequible per combatre el despoblament. Alhora, s’activarà un nou paquet d’incentius fiscals per incentivar el trasllat al món rural. Així ho ha anunciat aquest dissabte el matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la I Trobada de Municipis Rurals a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.
La trobada, que ha reunit més de 300 alcaldes i representants municipals, ha permès abordar les principals mesures que contempla el desplegament de l’Estatut de municipis rurals, que es va aprovar a l’estiu. Una nova normativa que contempla mesures en matèria d’habitatge per facilitar l’arrelament, de finançament i d’adaptació de la normativa per reduir la burocràcia als ajuntaments.
