La tarda que Pep Guardiola va fer callar el doctor Cugat
El doctor Cugat somriu al costat de Pep Guardiola en la presentació del llibre El noi amb una maleta i un somni
Joan Vehils
Dilluns passat vaig poder donar fe del que representa la frase “poder de convocatòria”. De vegades la fem servir alegrement, sense que s’ajusti al que realment suposa. Doncs mireu, poder de convocatòria és el que té el prestigiós traumatòleg català Ramon Cugat. Va quedar demostrat en la presentació del llibre sobre la seva vida que ha escrit el periodista Jordi Basté.
Us explico això perquè a les cinc primeres files hi havia el millor de cada casa. Des de la seva estimada esposa i persona clau durant tota la seva trajectòria, la doctora Montserrat García Balletbó, passant per l’actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola; el president del Banc Sabadell, Josep Oliu; el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; el seu germà i expresident del RCD Espanyol, Daniel Sánchez Llibre; el conseller d’Esports, Berni Álvarez; els periodistes Luis del Olmo, Josep Maria Casanovas, Ramon Besa i Pilar Calvo; el publicista Lluís Bassat; el directiu Jordi Llauradó; els exjugadors de bàsquet Andrés Jiménez i José Montero; l’alcalde de l’Aldea, Javier Royo, o, entre molts altres, la popular Antonia Dell’Atte.
El llibre presentat, El noi amb una maleta i un somni, és la història de la vida apassionant del doctor. Nascut precisament a l’Aldea (Tarragona), Cugat es defineix com un pagès. Doncs sí, un pagès que ha arribat a ser el millor del món en la seva especialitat.
En acabar l’acte, vaig sentir en Jose Montero dir-li a Guardiola, en presència de Basté: “En Jordi no se’n recorda, però tu coneixes el doctor Cugat gràcies a mi. Tornant d’un partit a Limoges, en Jordi em va demanar el telèfon del Cugat perquè l’hi havies demanat tu”. Doncs d’aquella intermediació del periodista en va sorgir una profunda amistat entre Guardiola i el doctor. Tant és així que, quan Cugat va començar a esplaiar-se en elogis i més elogis cap a en Pep, aquest, aclaparat i des de la primera fila, li va dir: “Prou, Ramon”.
En fi, que va ser un dia especial per a tots els presents, menys per al doctor Cugat. En acabar la presentació, va tornar a la seva rutina habitual. És a dir, al quiròfan, perquè encara li quedaven dues intervencions per fer. Ho va fer amb la seva filla Débora, que des de l’última fila ho havia controlat tot perquè no fallés res. El llibre val molt la pena llegir-lo, tot i que el mateix doctor encara no ho ha fet. No té temps. Els seus pacients són prioritaris.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola
- La Mola es treu 15 tones de sobre