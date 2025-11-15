Entre vi i rialles, Artés reivindica beure amb porró en un concurs ben singular
Nou equips han participat a la segona edició del certamen que s'ha fet a Espai Artium. L'equip guanyador ha estat el format pels germans Laia i Martí Puig, de Montclar
L’Espai Artium d’Artés ha acollit aquest dissabte la segona edició del concurs de beure amb porró, una proposta singular, distesa, atractiva i plena de creativitat. Nou equips, formats per dos o tres participants cadascun, en total una vintena, han convertit el porró en el protagonista.
Els concursants -vinguts d’Artés, d’altres punts del Bages, del Berguedà i fins i tot un grup francès procedent de Tolosa- s'han entregat de ple en una sèrie de proves que combinaven punteria, estil i agilitat. Tots ells lluïen la samarreta oficial de la segona edició del concurs, que al final ha deixat ben clar el caràcter de la competició: tacada de vi i impregnada de bon humor i rialles.
La jornada ha començat amb una prova d’olfacte i paladar: cada equip ha tastat tres vins Artium, de tres porrons, i calia identificar quins eren a partir d'un llitat. Tot seguit, la competició s’ha traslladat a un dels terrenys més clàssics: beure del porró mentre es compten titius, una combinació de destresa i equilibri. Com més titius, més punts. L’ambient s’ha anat animant quan ha arribat la prova d’originalitat aguantant el porró, en què un dels participants s’enfilava i havia de fer que el company begués de la manera més creativa possible, sota l’atenta mirada d’un jurat format per tres homes jubilats, clients de la cooperativa.
La quarta prova del concurs ha aportat alguns dels moments més espectaculars, amb la consigna d'estil lliure els equips han desplegat imaginació i sentit de l’humor: un grup berguedà, amb membres dels Castellers de Berga, ha aixecat un petit castell per beure des del capdamunt; d’altres han fer un ball de bastons tot aguantant el porró i mantenint el raig de vi i altres han fet acrobàcies insòlites, arrencant els aplaudiments del públic. Després, la competició ha posat a prova la capacitat de transport del vi, obligant els participants a beure del porró i omplir un got situat a uns metres amb el vi que aconseguien mantenir a la boca, fent tants trajectes com el temps permetia. La matinal ha culminat amb una prova oberta a tothom: els equips havien de convèncer el màxim nombre de persones del públic perquè beguessin del seu porró, una manera divertida de tancar el concurs i fer créixer l’ambient comunitari.
Els guanyadors: un equip del Berguedà
Els guanyadors d’aquesta edició han estat un equip del Berguedà, els Sense Gana, format pels germans Laia i Martí Puig, de Montclar, que ja van pujar al podi l’any passat. "Anem a molts tastos de vins i ens van animar a venir. L’any passat ens ho vam passar molt bé i aquest any també", explicaven. Asseguraven que a les calçotades el porró "sempre hi és present" i que les proves d’originalitat i de titius són les que els resulten més favorables.
Entre els participants hi havia també l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, que ja havia competit en la primera edició. "Ens ho passem molt bé, és molt divertit", comentava, tot recordant que enguany s’hi ha sumat un grup de francesos que ha aportat interès internacional. Forcada aprofitava per reivindicar el porró i aplaudia la iniciativa d'aquest concurs, on "no acabes pas bevent gran quantitat de vi", remarcava, ja que "moltes proves són de punteria i el vi acaba anant a fora". A més, el vi era diluït amb gasosa. Tot i que Enric Forcada no beu habitualment amb porró, comentava que "sempre hi ha estat present quan he anat amb l'esbart, els geganters, els grallers... forma part de la vida festiva del poble".
'Història galàctica del porró'
La jornada ha comptat també amb la participació de l’escriptor i gastrònom Salvador Garcia-Arbós, que abans de començar el concurs ha presentat el seu llibre Història galàctica del porró, una reivindicació d’aquest objecte. Segons ell, beure amb porró és "l’antiindividualisme", és "una pràctica col·lectiva i compartida que genera complicitats i situacions divertides que una copa no pot igualar". Alhora celebrava el fet que es vagi recuperant el gest de beure amb porró, "de la mateixa manera que s'ha recuperat la cooperativa Espai Artium d'Artés". Feia aquesta comparativa en un espai que aquest migdia s'ha omplert de gent, no només a l'hora del vermut sinó també per seguir un concurs "molt divertit", assegurava Imma Calderón que recentment ha fet el traspàs del bar Pardal de Manresa, "on sempre havíem servit el vi amb porró", comentava.