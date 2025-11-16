Alcaldes de la Catalunya central reflexionen sobre com evitar el despoblament: "Hem de procurar que els joves es quedin i que els nouvinguts se sentin a casa seva"
Representants locals consultats per aquest diari veuen amb esperança el nou Estatut de municipis rurals per reduir les traves en l'àmbit d'urbanisme i millorar el finançament
Més de 300 alcaldes van assistir aquest dissabte a la primera trobada de municipis rurals organitzada pel Govern amb l'objectiu de debatre sobre el desplegament de l'Estatut de municipis rurals, un nou pla que ha de servir per combatre el despoblament. En aquest context, alcaldes de la Catalunya central consultats per aquest diari reflexionaven sobre les mancances i els reptes dels municipis rurals i sobre què en pensen del nou Estatut.
Alcalde de Sant Feliu Sasserra, Joan Ramon Domènech: "Hem de procurar que els joves es quedin i que els nouvinguts se sentin a casa seva"
Creu que l'Estatut de municipis rurals pot suposar un canvi en positiu?
Si es compleix, sí. Tota mesura, per petita que sigui, pot ajudar. Es plantegen canvis positius, que poden millorar el nostre dia a dia, però, a part d'anunciar-los, ara caldrà veure com es duen a terme.
Evitar el despoblament és la prioritat. Les ajudes en habitatge ajudaran?
Fan molta falta. Als pobles petits, hem de procurar que els joves es quedin i que els nouvinguts se sentin a casa seva. Si la gent ens marxa, ens quedem sense res. Al final, el que volem és evitar el despoblament i fomentar el sentiment de pertinença.
Què s'hauria de fer per intentar que els joves que creixen al poble es quedin?
El principal problema és la manca de feina, hi ha poques empreses i, amb el tema dels desplaçaments, quedem molt apartats. Les carreteres que tenim no són les més adequades, i partint d'aquí, costa retenir la gent, perquè els treballadors han d'anar i venir cada dia. A més, el transport públic encara és insuficient. Les connexions són les mancances que tenim els pobles petits.
Alcalde de Pinell de Solsonès, Benjamí Puig: "Les normatives per edificar en el món rural estan molt restringides"
El nou Estatut recull les necessitats del món rural?
Reflecteix bastant bé tots els dèficits que tenim. Ara s'ha aprovat i el que és molt important és que es desenvolupi, que no quedi en un calaix. Com més ràpid es posi en marxa, millor anirem nosaltres, en el nostre dia a dia.
Quina és la principal millora que es planteja?
Són molt importants aquests canvis perquè ara es tindran en compte els petits municipis a l'hora de fer lleis noves o de tramitar subvencions. Fins ara, sempre que es treia una alguna normativa nova, es tractava a tothom per igual, sense tenir en compte que els petits municipis com Pinell no tenim el múscul, ni prou tècnics per tirar endavant certes coses com els grans ajuntaments.
I en l'àmbit d'habitatge, com beneficiarà els veïns?
Si hi ha incentius per arreglar les cases i perquè la gent vingui al món rural, tot això serà benvingut perquè el principal problema és que necessitem que la gent vulgui vendre, llogar o bé que hi hagi terreny per edificar. Les normatives per edificar en el món rural estan molt restringides, i se suposa que amb aquest Estatut, s'ampliaran i sera més fàcil poder edificar.
Alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà: "Si volem que hi hagi vida als pobles, s'han d'assegurar els serveis"
Com pot beneficiar al seu poble els canvis que planteja el nou Estatut?
Pot beneficiar molt, ho veig molt positiu. Totes les millores en urbanisme és el que ens interessa més. Tenim moltes masies que estan a punt de caure i no les podem recuperar ni restaurar perquè l'administració pot tardar dos anys a donar-te els permisos i els papers.
Una de les principals crítiques dels alcaldes és l'excés de burocràcia.
És un dels temes que ens fa patir més, però sembla que ara es vol resoldre. Els municipis petits no tenim prou mitjans per tirar endavant. Sovint l'administrativa ha de fer de secretària i l'arquitecte només ve un cop a la setmana. A vegades et donen quinze dies de temps perquè presentis un projecte i no hi ha marge per fer-ho.
La falta de serveis també és una de les principals reivindicacions.
El problema que tenim en aquests moments és el tema sanitari. Des de la pandèmia, ens falla molt sovint el metge. Abans pujava un equip format per un metge i una infermera cada dijous, però ara la majoria de setmanes només ve el servei d’infermeria. Ens van dir que ho arreglarien, però, de moment, no s’ha fet res. Què he de dir a la gent gran del poble quan m’ho demanen? Si volem que hi hagi vida als pobles, s’han d’assegurar els serveis.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola