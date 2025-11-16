Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Montserrat esdevé l'epicentre del món geganter

Uns 200 gegants han pujat al monestir aquest cap de setmana en una trobada per celebrar el Mil·lenari que ha evidenciat la força del teixit associatiu

L'esplanada de Montserrat plena per veure els gegants

L'esplanada de Montserrat plena per veure els gegants / Jordi Biel

Laura Serrat

Laura Serrat

"És espectacular veure tantes colles juntes", comentava Susana Baqué, de la Colla Gegantera Dic Duc Fac de Vallbona d'Anoia, mentre contemplava les places de l'Abadia de Montserrat plenes de gegants de diverses mides i formes. El monestir s'ha convertit aquest diumenge en l'epicentre del món geganter amb una trobada que al llarg del cap de setmana ha aplegat uns 200 gegants procedents de diferents racons de Catalunya. Molts han viscut aquesta reunió com una cita històrica que ha posat de manifest la força del món geganter. "El més bonic és que tenim gent jove, famílies i veterans que comparteixen la tradició", ha destacat Isaac Puig, cap de colla dels Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada.

TEMES

Tracking Pixel Contents