Montserrat esdevé l'epicentre del món geganter
Uns 200 gegants han pujat al monestir aquest cap de setmana en una trobada per celebrar el Mil·lenari que ha evidenciat la força del teixit associatiu
"És espectacular veure tantes colles juntes", comentava Susana Baqué, de la Colla Gegantera Dic Duc Fac de Vallbona d'Anoia, mentre contemplava les places de l'Abadia de Montserrat plenes de gegants de diverses mides i formes. El monestir s'ha convertit aquest diumenge en l'epicentre del món geganter amb una trobada que al llarg del cap de setmana ha aplegat uns 200 gegants procedents de diferents racons de Catalunya. Molts han viscut aquesta reunió com una cita històrica que ha posat de manifest la força del món geganter. "El més bonic és que tenim gent jove, famílies i veterans que comparteixen la tradició", ha destacat Isaac Puig, cap de colla dels Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- Súria plora la pèrdua de l'ànima dels bastoners, exregidor i mestre de la Joviat Miquel Caelles: 'Ballant i fent feina tota la vida
- Quim Mandado, exSangtraït: «Estic encantadíssim de tocar amb els fills: és molt divertit»