Una motorista ferida en un accident a la C-25, a Aguilar de Segarra
L'avís s'ha rebut aquest diumenge al matí
Una motorista ha quedat ferida després de tenir un accident a Aguilar de Segarra, a la carretera C-25. L'avís al servei d'emergències s'ha rebut a les 9.29h d'aquest diumenge en direcció Lleida. La conductora hauria perdut el control i ha acabat xocant contra la mitjana. La conductora, una dona, ha resultat ferida en estat lleu i atesa pel SEM. També una patrulla dels Mossos d'Esquadra s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident.
