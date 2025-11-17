Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema un cotxe en un pati de la planta de Magneti Marelli a Santpedor

El foc no ha provocat danys personals ni materials més enllà del vehicle afectat

L'empresa bagenca comença aquest dilluns una vaga per intentar frenar el tancament de la planta

Exterior de la planta de Marelli a Santpedor

Exterior de la planta de Marelli a Santpedor / Arxiu/Roger Junyent

Andrea Izquierdo

Manresa

Un cotxe s'ha incendiat aquesta matinada a la planta de Magneti Marelli a Santpedor. El vehicle estava aparcat en un pati interior del recinte quan ha començat a cremar, segons els Bombers de la Generalitat, que hi han treballat amb una dotació. El foc no ha provocat danys personals ni materials més enllà del vehicle afectat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 4.23 h.

Precisament aquest dilluns, els treballadors de l'empresa santpedorenca començen una vaga per intentar frenar el tancament de la planta. La direcció negocia amb els sindicats des de fa setmanes un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per acomiadar 52 treballadors i clausurar una planta on fa anys que no inverteix i que considera obsoleta. Les parts encaren la recta final de l’expedient i els treballadors endureixen les seves accions per intentar aconseguir un acord satisfactori o, si més no, el menys lesiu possible per als seus interessos.

TEMES

