ERC de Santpedor titlla de "maniobra electoralista" la sortida de Sumem-Junts del pacte de govern
En un breu comunicat, els republicans expressen "sorpresa i decepció" per la decisió dels seus exsocis, que deixa l'executiu en clara minoria
El grup municipal d'ERC a Santpedor, que governa en clara minoria en aquest Ajuntament des que el grup de Sumem-Junts va anunciar divendres que trencava el pacte que mantenien a l'executiu, considera que aquesta decisió respon a "una maniobra electoralista i de desgast" cap als republicans quan falta un any i mig per a les eleccions municipals. També ho consideren "un intent d’alentir el servei públic que l’Ajuntament presta per afrontar les necessitats del nostre poble".
Així ho ha manifestat ERC aquest dilluns en un breu comunicat, en què expressa la seva "sorpresa i decepció" davant la decisió de Sumem, que deixa l'executiu a mans dels cinc regidors republicans, mentre que a l’oposició hi haurà els dos de Sumem, quatre de Santpedor és un altre món (SEAM) i dos de la CUP. A més, acusen els seus exsocis d'haver trencat el pacte "sense cap comunicació prèvia", i asseguren que se'n van assabentar pels mitjans de comunicació, fet que consideren "una vulneració de la lleialtat institucional que ha de regir en qualsevol pacte".
En el comunicat, els republicans s'han limitat a denunciar l'actitud de Sumem-Junts, sense entrar a valorar la situació en què queda ara l'executiu, més enllà d'assegurar que "continuarem treballant per una estabilitat institucional, posant les persones al centre, i donant resposta a les seves necessitats". El partit també promet "la màxima responsabilitat i transparència" en aquesta nova etapa "tal com hem fet fins ara", i reafirma "el compromís ferm amb la ciutadania per la millora de Santpedor i el benestar dels seus veïns i veïnes".
Fora d'això, els republicans tampoc no responen als motius que han portat Sumem-Junts a trencar el pacte, segons exposava aquesta formació en un comunicat, divendres. Allà retreien l'"immobilisme" d'ERC per «impulsar projectes estratègics previstos en el pacte de govern i que formaven part del programa electoral de Sumem x Santpedor-Junts», entre els quals mencionava la remodelació del parc Lluís Companys «per potenciar-lo com a zona de joc infantil»; la promoció d’un espai de coworking per fomentar el teletreball al municipi «i l’estudi de la desvinculació amb l’empresa concessionària que gestiona la residència municipal de Cal Jorba». També expressaven la "passivitat" amb què diuen que actuen "determinades regidories d'ERC" a l’hora de tirar endavant projectes conjunts inclosos en els acords de govern, «com ara l'aprovació d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM) el 2023 i la pacificació del trànsit al nucli antic del poble». També hi afegien com a greuges «la inoperativitat per tirar endavant iniciatives proposades pels republicans, com ara la posada en servei de Cal Clarassó, la compra de l’edifici històric del Sindicat, la planificació de la Ronda Sud i l’obertura d’un parc verd a Cal Jorba».
