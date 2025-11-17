Prop de la meitat dels nostres ajuntaments no presenta els comptes a la Sindicatura dins del termini
Cada 15 d’octubre s’han d’haver tramès per Llei els tancaments de l’exercici anterior per al seu control, tot i que una part significativa ho incompleix
La Sindicatura de Comptes ha publicat la relació d’Ajuntaments que han incomplert l’obligació de trametre el Compte general de l’exercici de l’any anterior (en aquest cas, el del 2024) en el termini i en la forma previstos en la normativa. Aquest termini és el 15 d’octubre de cada any. Així, en el cas de l’àrea de Regió7 aquest incompliment (que inclou els que no l’han presentat, els que ho han fet més enllà del termini o els que ho han fet de manera incompleta) afecta el 43% del total de corporacions locals. En concret, 71 dels municipis (d’un total de 164) no han complert adequadament amb aquesta obligació, segons l’informe que ha fet públic la Sindicatura.
Per comarques, el territori on, proporcionalment, hi ha més incompliment és al Berguedà, ja que no han lliurat els comptes dins del termini gairebé dos terços dels consistoris (20 de 31). També per damunt del 50% hi ha l’Anoia (19 de 33, el 57%). A l’altre extrem hi ha el Moianès, ja que el 100% dels Ajuntaments han complert amb el termini establert. I també el Solsonès, perquè tan sols 1 (de 17) ha incomplert. En el cas del Bages els que han incomplert són el 43% (13 de 30), a la Cerdanya el 41% (7 de 17), i a l’Alt Urgell el 42% (8 de 19).
Cal posar en relleu que entre aquests 71 Ajuntaments n’hi ha 4 de capitals de comarca. En concret, Manresa i Igualada, que consten com a informes incomplets; Puigcerdà, que consta que no l’ha lliurat; i la Seu d’Urgell, que sí que ho ha fet, però superant el termini.
La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici, directament, a la Sindicatura abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici. En cas d’incompliment, la Sindicatura ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local per tal que s’adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de subvencions o transferències a què tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
En el conjunt de Catalunya, les dades provisionals de tramesa del Compte general de les corporacions locals de l’exercici 2024 mostren una disminució de gairebé 1 punt respecte de l’exercici anterior. Un total de 337 entitats locals no l’han tramès dins del termini legal.
A la finalització del termini, que la llei fixa en el dia 15 d’octubre, el 69,45% dels ens locals de Catalunya havien lliurat els comptes, xifra que representa una disminució del 0,96% en relació amb l’exercici anterior, quan va ser del 70,41%.
Per tipologia d’entitats, el grup de les diputacions i el de les mancomunitats han experimentat una millora en el grau de tramesa, mentre que els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats municipals descentralitzades registren un lleu retrocés d’un punt.
Amb excepció de les diputacions i l’Entitat Metropolitana, cap classe d’ens assoleix el 100% en el compliment de la tramesa. Els ajuntaments i els consells comarcals n’assoleixen el 70%, les entitats municipals descentralitzades quasi el 74% i les mancomunitats, tot i la millora respecte a l’exercici anterior, tan sols el 43,6%.
