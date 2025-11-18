Curses de cotxes il·legals sense carnet ni ITV: posen 38 denúncies a Avinyó i Talamanca
Alguns dels conductors no tenien llicència de conducció o assegurança o els pneumàtics en bon estat
ACN
Els Mossos d'Esquadra han interposat 38 denúncies administratives de trànsit entre el 15 i 16 de novembre durant dues concentracions de vehicles a Avinyó i Talamanca, al Bages. El cos va ser alertat la matinada de dissabte per una concentració al polígon d'Avinyó per possibles conduccions temeràries. Un cop allà, van posar 26 denúncies per infraccions com manca de permís de conduir, no tenir assegurança, no tenir ITV, pneumàtics en males condicions i altres condicions tècniques. També es va denunciar un conductor per tinença de substàncies estupefaents. L'endemà, van posar 12 sancions més en una situació similar a Talamanca.
El diumenge, els mossos van rebre l’avís d’un accident de trànsit entre dos turismes a la BV-1221 al punt quilomètric 30,4, al municipi de Talamanca. Un cop al lloc, els agents van observar que a la zona hi havia una concentració de vehicles i que els dos turismes accidentats, sense ferits, formaven part de la trobada. Finalment, els mossos van interposar 12 denúncies per diverses infraccions administratives contra la seguretat viària.
Els Mossos recorden que aquest tipus de trobades en què els conductors circulen de manera temerària fent virolles i conduccions arriscades estan prohibides i suposen un greu risc per a la seguretat viària. A més posen en perill la integritat de les persones que les estan mirant a peu de carrer i també dels mateixos conductors.
