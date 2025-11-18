ERC de Sant Vicenç critica l’augment de pressió fiscal d’aquest mandat
Els republicans retreuen que per al 2026 s’hagin aprovat «unes ordenances fiscals que tornen a pujar, incoherents i allunyades del que es va prometre a la ciutadania»
Regió7
El grup municipal d’ERC Sant Vicenç de Castellet -que és a l’oposició a l’Ajuntament- s’ha mostrat molt crític amb la pressió fiscal que està portant a terme l’equip de govern (Junts) en aquest mandat, després de l’aprovació de la modificació les ordenances (impostos i taxes) per a l’any que ve. Una modificació davant la qual els republicans van votar en contra «perquè torna a incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania amb una nova pujada d’impostos general del 2,9%», i en subratllen «un augment del 5% en la taxa d’escombraries, que acumula un increment del 60% en només dos anys».
Segons el portaveu republicà, Jordi Palma, les noves ordenances «no només incompleixen les promeses electorals de rebaixa d’impostos, sinó que reflecteixen una gestió improvisada, incoherent i absolutament desconnectada de la realitat del municipi». En un comunicat, ERC afirma que Junts es va presentar a les eleccions «amb el compromís explícit de reduir la càrrega fiscal, però no només no ho han fet, sinó que són l’equip que més ha apujat els impostos».
Els republicans consideren que l’increment actual no és fruit de cap criteri estratègic ni d’una planificació, sinó «conseqüència directa de mala gestió i decisions precipitades». Esquerra exposa que el govern de Junts va tancar el seu primer exercici en negatiu «per responsabilitat pròpia, tot i intentar culpar el govern anterior amb arguments falsos». I que aquesta situació va derivar en un pla econòmic-financer «que obliga a incrementar impostos, generant una pressió fiscal sobtada i regressiva per a les famílies».
ERC també retreu que el govern els havia enviat la documentació de les ordenances el mateix dia de la comissió informativa, prèvia al ple, «sense temps material per revisar-la ni cap voluntat real d’obrir-la al consens».
També exposen algunes de les propostes que havien plantejat incloure en aquestes ordenances, però que «han estat rebutjades pel govern», i que consideraven «útils i socialment necessàries». En concret, els republicans plantejaven bonificacions fiscals d’ICIO i llicències d’obra per als petits propietaris que destinin habitatges a lloguer assequible, complementant les bonificacions d’IBI ja existents. També aplicar la tarificació social (preus per nivells d’ingressos) a nous serveis, com l’Escola Municipal de Música, «per garantir quotes ajustades a la renda familiar».
En el comunicat, ERC conclou que Sant Vicenç «necessita estabilitat, visió i planificació, no pujades automàtiques d’impostos ni més decisions a curt termini». Assegura que «el govern gasta cada dia més en festes, màrqueting i sous, però paralitza projectes estratègics com el POUM i desatén àrees essencials com Serveis Socials».
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT