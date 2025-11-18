L'església de Marganell és finalista en uns premis internacionals d'arquitectura
El temple, reformat el maig amb un projecte de Santamaria Arquitectes, competeix amb quatre edificis religiosos més als Archello Awards 2025
La restauració de l'església de Sant Esteve de Marganell optarà als prestigiosos premis mundials Archello Awards 2025, que des de fa tres anys atorga anualment aquesta plataforma en línia d'arquitectura d'àmbit internacional. Ho farà en la categoria d'edificis religiosos, juntament amb quatre projectes més que s'han proposat com a finalistes, i que se sotmeten a votació fins a l'1 de desembre.
L'església de Marganell data del segle XII, i el maig passat se'n va estrenar la remodelació que es va fer a partir d'un projecte de Santamaria Arquitectes, de Manresa, per adequar el temple com a espai idoni per a la realització d'actes de tipus cultural i religiós sota cobert en un paratge en plena natura, a 1 quilòmetre i mig del nucli urbà i als peus de Montserrat. L'aspecte més destacat d'aquesta rehabilitació és la creació d'una coberta de vidre transparent a la nau central i la recuperació de l'accés al campanar.
Juntament amb l'església de Marganell, també opten als premis en aquesta mateixa categoria l'anomenada Capella Santa Ona, que combina un espai per a casaments i un edifici comercial amb botigues de productes nupcials a la ciutat japonesa de Koshigaya; l'església de Saedalen, de la localitat noruega de Bergen; l'ampliació que s'ha fet de l'església de la plaça del Mercat de Hoofdorp (Països Baixos), que data del 1929, i la primera nova església construïda a la parròquia de Skanderborg (Dinamarca) en més de cinc segles.
