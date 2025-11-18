Navarcles renovarà completament la plaça de la Vila fent-la d’un sol nivell
S’hi destinaran 730.000 euros, les obres es faran durant el 2026 i l’objectiu és reforçar-la com a espai central de trobada i convivència
L’Ajuntament de Navarcles ha aprovat el projecte per renovar completament la plaça de la Vila, nucli central presidit per la casa consistorial i espai habitual d’actes i celebracions del poble. Segons han detallat fonts municipals, el projecte preveu una transformació integral de la plaça per fer-la més accessible i amable per a tothom. L’espai es dissenyarà perquè sigui una plataforma única que permeti l’accessibilitat a l’ajuntament i a tota la plaça.
Un altre dels objectius prioritaris és reduir la presència de vehicles estacionats a l’entorn i donar prioritat als vianants, «convertint la plaça en un espai més segur, tranquil i pensat per passejar-hi i fer-hi vida». La reforma també vol millorar la connexió amb els comerços i habitatges del voltant, resolent els actuals desnivells del paviment, de manera que farà la sensació que guanyi amplitud cap als carrers.
D’altra banda, segons el projecte aprovat, es dotarà la plaça de la Vila de més zones d’ombra i més mobiliari urbà, actuacions que pretenen «afavorir la trobada i la celebració d’activitats populars» que ja hi són habituals.
Segons l’executiu navarclí que ha apostat per aquest projecte, «l’augment de vegetació i biodiversitat permetrà gaudir d’un entorn més verd i agradable, contribuint a fer del centre del poble un espai més sostenible i saludable». Finalment, el projecte també preveu reivindicar la història i la memòria del municipi, reubicant la placa de l’Avi Mateu.
Les obres, que pròximament es licitaran per a la seva adjudicació i que és previst que es portin a terme al llarg de l’any 2026, compten amb un pressupost de 730.000 euros (sense IVA). D’aquesta quantitat, 490.000 euros provenen d’una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), el programa de la Generalitat que ajuda els municipis a fer inversions, i la resta serà aportació municipal.
Un edifici de 113 anys la presideix
L’objectiu d’aquesta futura intervenció, segons han concretat fonts municipals, és el de convertir-la en un espai «més verd, segur i acollidor, pensat per a les persones i per a la vida del poble».
En aquest sentit, reiteren que amb aquesta actuació, es vol «consolidar la plaça de la Vila com el veritable centre de relació, convivència i cohesió social de Navarcles, un espai per a la gent i al servei del poble».
I és que la plaça té com a element principal l’edifici de l’ajuntament, del qual se’n va fer una remodelació integral que va suposar també una ampliació d’espais a final de la dècada dels 90 del segle passat, respectant l’estructura principal i, especialment, la façana. Es tracta d’una obra de l’arquitecte modernista manresà Ignasi Oms i Ponsa, que es va començar a construir el 1910 i es va finalitzar el 1912. El 2012 es va fer un acte de celebració del centenari de la seva construcció.
Entre altres funcions, l’edifici havia acollit l’escola de nenes durant la República, i la de nens durant alguns anys del franquisme.
La plaça ha tingut cinc noms
La construcció del nou edifici de l’ajuntament, fa 113 anys, és el que va fer néixer una nova plaça al seu davant, que és la que ara serà objecte de remodelació. Segons s’explica a la publicació ‘L’edifici modernista de l’ajuntament de Navarcles’, de la col·lecció local Quaderns de Navarcles, la gent va batejar ràpidament aquest espai amb el nom popular i recurrent de plaça Nova, mentre que l’antiga plaça principal passava a ser coneguda com a plaça Vella. Tot i això, en els acords de compra amb el propietari dels terrenys, l’Ajuntament d’aquell moment es comprometia que es digués plaça de Bertran, per recordar el nom dels antics amos. Ja tenia d’inici, per tant, dos noms. I en va arribar un tercer. Durant la República en va adquirir la nomenclatura (plaça de la República). I un de quart: després de la Guerra Civil es va anomenar plaça de la Victòria. I el cinquè, i fins ara el definitiu, va arribar amb la democràcia, quan es va passar a dir plaça de la Vila, que és l’actual.
