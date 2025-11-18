Els treballadors de Marelli fan talls intermitents a la BV-4511 a Santpedor contra l'ERO per tancar la planta
Els Bombers han apagat el foc d'una pila de cautxú als accessos de la planta bagenca en rebre una alerta per una columna de fum
Els treballadors de l'empresa Magneti Marelli, en vaga indefinida per intentar aturar el tancament de la planta de Santpedor, han començat la segona jornada de protesta amb talls intermitents a la BV-4511 i una pila de pneumàtics incendiats.
El primer tall a Magneti Marelli ha estat aquest matí de les 5 i s'ha allargat fins a les 9 h. Es preveu que es repeteixi de les 13 fins a les 15 h. Durant aquest període, els serveis d'emergències han rebut un avís a les 6.49 h per una columna de fum que sortia de l'alçada del número 5 camí de les Arenes, al polígon de Santa Anna, on hi ha situada la planta a punt de tancar un ERO amb 52 acomiadaments. En arribar-hi, els Bombers s'hi han trobat un grup de treballadors que protestaven contra la clausura de la planta cremant-hi neumàtics als accessos. Els Bombers els han apagat en pocs minuts. No hi ha hagut danys personals ni afectacions materials destacables.
Magneti Marelli té diverses plantes a Catalunya —a Barberà del Vallès i Llinars— i la de Santpedor està especialitzada en la fabricació de tubs d’escapament, un component present en tots els cotxes de combustió però inútil per als vehicles elèctrics. L’empresa ha decidit que ja no li surt a compte mantenir la producció d’aquesta factoria i ha optat per tancar-la, oferint indemnitzacions als treballadors. És per aquest motiu que des de dilluns han començat una vaga indefinida, que ha derivat en mobilitzacions com la d'aquest matí.
