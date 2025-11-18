Sant Fruitós celebra un Mercat de la Terra dedicat als productes de l'horta d'hivern
Els visitants van poder fer un tast especial de bròquil i els infants van gaudir d’un conte infantil
Regió7
Manresa
Com cada tercer dissabte de mes, Sant Fruitós va acollir una nova edició del Mercat de la Terra. Aquesta vegada les parades es van ubicar a la plaça Onze de Setembre, tocant a la carretera de Vic, a causa de les obres que es fan al Cobert de la Màquina de Batre, consistents amb l’ampliació de la zona pavimentada.
Va ser una matinal dedicada als productes de l’horta d’hivern, com ara el bròquil i la coliflor. Els visitants van poder fer un tast especial de bròquil i els infants van gaudir d’un conte infantil amb la narradora Martolina Divina.
