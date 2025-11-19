Arriba la 9a edició de l'Abadal Wine Experience & Christmas Market: vi, gastronomia i música en un ambient nadalenc
L'esdeveniment, que se celebra el dissabte 22 de novembre a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, oferirà un mercat gastronòmic i nadalenc, un espai culinari, actuacions en directe i diferents tastos
Regió7
La 9a edició de l'Abadal Wine Experience & Christmas Market ja és aquí. El pròxim dissabte 22 de novembre, Santa Maria d'Horta d'Avinyó es convertirà, un any més, en un escenari ideal per gaudir del bon vi, de la gastronomia i de la música en un ambient que apropa a Nadal. L'esdeveniment, que se celebrarà al celler Abadal, començarà a les onze del matí i s'allargarà fins a les nou del vespre.
Els assistents podran gaudir durant tot el dia del Mercat Gastronòmic i Nadalenc, que reunirà parades d'aliments (formatges, dolços, pans, olives...) i de joies, flors i productes cosmètics, entre altres, en una "selecció acurada i plena d'encant". A més, durant la jornada hi haurà descomptes especials en la compra dels vins Abadal a la botiga del celler.
Paral·lelament al mercat, també hi haurà un espai de gastrobar amb foodtrucks i els vins de la casa. L'oferta anirà des de les creps dolces i salades de la Creperia La Capibara, que ofereix opcions veganes i sense gluten amb farina de fajol, passant per les pizzes al forn de llenya fetes amb farina ecològica de la Pizzeria Traginers i les hamburgueses, entrepans i tapetes amb carn de proximitat de La Masiets & Perich Truck, fins a propostes originals com la de La Saimera, que prepara ensaïmades farcides, dolces i salades, amb massa del Forn Sant Roc.
Tot això anirà acompanyat de diverses actuacions musicals en directe per posar ritme als àpats. A les dotze del migdia serà el torn del duet El teu concert, que "convida a gaudir i brindar, amb una proposta directa i propera aportant ritme a l’ambient nadalenc". Més tard, a 2/4 de dues, la Trup Duet oferirà un repertori de guitarra i veus que "viatja pel pop, el soul, el rock i els ritmes llatins". A les cinc de la tarda agafaran el relleu Swing Engine, "una de les bandes més potents del país" que interpretaran temes amb l'estil dels anys 20 fins als 50. Per acabar, el PD Pajarita sound brindarà una selecció de temes actuals combinats amb clàssics.
Pels més menuts es farà el pintacares, de dotze del migdia a quatre de la tarda. A més, s'ofereix un servei de cangur per a nens i nenes de 3 a 12 anys en cas d'assistir a algun dels tastos.
Tastos i experiències
Més enllà del mercat, la zona gastronòmica i els concerts, al llarg de la jornada també es faran diferents tastos i experiències culinàries. La majoria de les propostes ja han exhaurit entrades.
A 3/4 de dotze del migdia es faran cinc activitats de forma simultània:
- Sabors fumats i del mar: Benfumat descobrirà la seva visió del món dels fumats amb un recorregut de sabors maridats amb els vins del celler.
- Tapes del mar: propostes inspirades en els sabors del mar, creades per l’equip de Voci restaurant i maridades amb els vins del celler, de la mà del sommelier Josep Pelegrín.
- Harmonies de foie i vi amb Collverd: Collverd —referent en foie gras des de 1982— presenta les seves creacions artesanes, maridades amb els vins del celler, de la mà del sommelier David Seijas.
- Carn de proximitat i vins amb Masiets & Perich: tast que posa en valor la qualitat i el sabor de la carn de proximitat, de la mà dels ramaders Masiets & Perich.
- Flors i viatges: poesia i música amb vins i coques de Perafita (exclusiu per a socis Club d’Amics Abadal). Inspirat en Viatges i Flors, una de les obres més singulars de Mercè Rodoreda, aquest maridatge uneix veu, música i paraula en una experiència sensorial i emotiva. Amb Sònia Moya i Berta Sala, tot maridat amb les coques de Perafita i els vins del celler.
A 2/4 de tres serà el torn dels dinars:
- Sabors de tardor amb Via Restaurant: Via Restaurant porta una proposta culinària que interpreta l’essència de la tardor a través d’un recorregut de sabors que uneixen mar i muntanya.
- Cuina de natura i memòria amb Restaurant A Lloc: proposta culinària inspirada en l’etnobotànica, que celebra la relació entre les persones i les plantes a través d’un recorregut de sabors, textures i aromes. Herbes silvestres, flors i aromes del bosc es transformen en plats que uneixen tradició i creativitat, terra i taula.
A 3/4 de cinc de la tarda, tres alternatives més:
- L’art del formatge italià amb Casa Maestro Bistró: recorregut pels grans formatges d’Itàlia, maridats amb els vins del celler per oferir una experiència única.
- Delícies Gourmet: degustació de productes gastronòmics del nostre mercat, maridats amb els vins del celler i guiada pel sommelier Jaume Pont.
- Torrons d’autor amb Lluc Dalmau: proposta dolça i sorprenent, de la mà del xef Lluc Dalmau, que ens convida a descobrir la seva col·lecció de torrons amb base de xocolata.
Per cloure el dia, a 2/4 de vuit es realitzaran les darreres propostes:
- Viatge de sabors amb la Cheesecakería BCN: tast que combina tradició i creativitat a través de les cheesecakes artesanals.
- Tast d’ibèrics Beher, amb Jamoneria Pata Negra: tast per descobrir l’autèntic sabor dels ibèrics de bellota 100% ecològics Beher, una de les cases de més prestigi, maridats amb els vins del celler.
- Formatges artesans amb Muntanyola: viatge sensorial a través d’una selecció de formatges artesanals de Formatges Muntanyola -Garrotxa, Lupulus, Bosquerol, Vell Reserva i Blau de búfala—, madurats lentament i reconeguts internacionalment per la seva qualitat i singularitat.
- Tast de vi a cegues amb Gamifitast: experiència de tast de vi a cegues que combina aprenentatge, estratègia, diversió i reptes inesperats.
- Plantes oblidades amb Eixarcolant i Miquel Palau: de la mà d’Eixarcolant i el seu projecte plantes oblidades, i de Miquel Palau, enòleg del celler, es descobriran els sabors del bosc mediterrani a través de productes elaborats artesanalment per Eixarcolant, amb fruits forestals com la pinya verda del pi, l’aranyó o la cirera d’arboç, entre d’altres, i maridats amb els vins del celler.
Descobreix tota la informació de la 9a edició de l'Abadal Wine Experience & Christmas Market en aquest enllaç.
