El Consell del Bages estrena noves eines digitals per ajudar els ajuntaments
Es reforça l’àmbit de la ciberseguretat i es crear un nou equip per ajudar els municipis més petits de la comarca
El Consell Comarcal del Bages portarà a aprovació el nou conveni 2026–2029 de suport en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i administració digital per als ajuntaments de la comarca.
Un nou marc que, segons han destacat fonts de l’ens comarcal, incorpora «tres novetats clau» per als ajuntaments i la ciutadania: més seguretat informàtica, una plataforma pròpia per gestionar incidències tècniques als ajuntaments (GestinBages) «i acompanyament per integrar el nou gestor d’expedients gratuït» que la Diputació de Barcelona oferirà als municipis de fins a 20.000 habitants.
A més, es crea un equip multidisciplinari de suport per als municipis petits, que donarà un cop de mà en digitalització i en la qualitat de la informació. Per garantir la continuïtat del servei, es prorrogaran els convenis actuals fins a la signatura del nou.
El balanç del període 2021–2025 confirma el creixement del servei comarcal, segons dades aportades pel Consell. S’ha passat de 17 a 23 municipis atesos, s’ha incrementat prop del 85% el temps de dedicació tècnica i s’ha consolidat la gestió centralitzada d’equipaments i sistemes (més de 500 ordinadors, 17 servidors i més de 100 dispositius mòbils).
La implantació de la plataforma de suport d’incidències ha permès registrar, segons detallen, una mitjana de 110 peticions mensuals, «fet que ordena la resposta i redueix temps de resolució». Paral·lelament, el Bages ha estat reconegut en transformació digital i transparència, i projectes propis com la Gestió de Cementiris -adoptada per prop de 150 municipis- i s’ha consolidat com a referent.
«El que proposem és un salt d’escala perquè la digitalització es tradueixi en gestions més àgils i segures i en estalvi de temps per a la ciutadania», afirma el conseller comarcal Joan Zapata, que destaca el treball coordinat amb la Diputació de Barcelona, el Consorci AOC i la resta d’actors locals.
El Consell ha convocat dues sessions telemàtiques per presentar el conveni i resoldre dubtes, i obrirà una ronda de reunions individualitzades amb cada ajuntament per ajustar l’abast dels serveis a les seves necessitats. Amb aquest nou marc, el Consell manté l’aposta per una administració digital útil, segura i a l’abast de tots els municipis del Bages.
