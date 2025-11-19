Jocs gegants i màgia per celebrar la festa dels Drets dels Infants a Santpedor
Els actes tindran lloc el pròxim diumenge 23 de novembre a la plaça Gran U d'Octubre del municipi bagenc
A part dels jocs i l'espectacle del Mag Ferbuch, també hi haurà un esmorzar, la lectura del manifest i la cursa de cavalls
Regió7
Santpedor celebrarà la festa dels Drets dels Infants aquest diumenge 23 de novembre amb una matinal de jocs i esmorzar de coca i xocolata, a partir de dos-quarts d’onze del matí a la plaça Gran U d’Octubre. Durant la jornada hi haurà jocs gegants, l’espectacle amb el Mag Ferbuch i la lectura del manifest pels Drets dels Infants.
Els consellers i les conselleres del Consell dels Infants de Santpedor han organitzat un any més la cursa de cavalls que no es va poder fer l’any passat per la pluja, perquè tots i totes en puguin gaudir diumenge a la plaça. La celebració és un dia festiu i alhora reivindicatiu per posar consciència en les desigualtats i la manca de drets de molts infants des d’una mirada de proximitat i sense oblidar els privilegis de cadascú.
