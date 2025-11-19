Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jocs gegants i màgia per celebrar la festa dels Drets dels Infants a Santpedor

Els actes tindran lloc el pròxim diumenge 23 de novembre a la plaça Gran U d'Octubre del municipi bagenc

A part dels jocs i l'espectacle del Mag Ferbuch, també hi haurà un esmorzar, la lectura del manifest i la cursa de cavalls

Festa dels Drets dels Infants del 2023 a Santpedor

Festa dels Drets dels Infants del 2023 a Santpedor / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

Santpedor celebrarà la festa dels Drets dels Infants aquest diumenge 23 de novembre amb una matinal de jocs i esmorzar de coca i xocolata, a partir de dos-quarts d’onze del matí a la plaça Gran U d’Octubre. Durant la jornada hi haurà jocs gegants, l’espectacle amb el Mag Ferbuch i la lectura del manifest pels Drets dels Infants.

Els consellers i les conselleres del Consell dels Infants de Santpedor han organitzat un any més la cursa de cavalls que no es va poder fer l’any passat per la pluja, perquè tots i totes en puguin gaudir diumenge a la plaça. La celebració és un dia festiu i alhora reivindicatiu per posar consciència en les desigualtats i la manca de drets de molts infants des d’una mirada de proximitat i sense oblidar els privilegis de cadascú.

Festa dels Drets dels Infants del 2023 a Santpedor

Festa dels Drets dels Infants del 2023 a Santpedor / Ajuntament de Santpedor

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
  2. Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
  3. El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
  4. Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
  5. Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
  6. Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
  7. Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
  8. Setge al maltractament de gossos a Manresa

Les noves empreses catalanes perden diners fins al quart any de vida i no comencen a guanyar-los fins al desè

Les noves empreses catalanes perden diners fins al quart any de vida i no comencen a guanyar-los fins al desè

La biblioteca de Puig-reig habilita un punt de trucada per a infants i joves sense mòbil

La biblioteca de Puig-reig habilita un punt de trucada per a infants i joves sense mòbil

Denunciat per anar begut i orinar al carrer després de quedar encallat amb el cotxe en un carreró d'Igualada

Denunciat per anar begut i orinar al carrer després de quedar encallat amb el cotxe en un carreró d'Igualada

Manresa aprova el Pla de les Persones Grans amb 45 accions fins al 2028

Manresa aprova el Pla de les Persones Grans amb 45 accions fins al 2028

El Bàsquet Manresa es jugarà l'accés a la Minicopa amb el Gran Canària, el Lleida i el Burgos

El Bàsquet Manresa es jugarà l'accés a la Minicopa amb el Gran Canària, el Lleida i el Burgos

Junts per Manresa reclama mesures urgents contra la multireincidència delictiva i les ocupacions

Junts per Manresa reclama mesures urgents contra la multireincidència delictiva i les ocupacions

Jocs gegants i màgia per celebrar la festa dels Drets dels Infants a Santpedor

Jocs gegants i màgia per celebrar la festa dels Drets dels Infants a Santpedor

Si tens menys de 25 anys i vius a Igualada pots comprar més barat al comerç local

Si tens menys de 25 anys i vius a Igualada pots comprar més barat al comerç local
Tracking Pixel Contents