L’escola Vedruna Sant Josep de Navàs, present en una jornada d'experts en educació a Istanbul

Fina Vendrell, com a ambaixadora del centre, va explicar com l'eTwinning pot ser una eina de lideratge compartit i transformació educativa

La presentació que va oferir l'escola Vedruna Sant Josep de Navàs durant la jornada europea a Istanbul

La presentació que va oferir l'escola Vedruna Sant Josep de Navàs durant la jornada europea a Istanbul

Regió7

Manresa

L'escola Vedruna Sant Josep de Navàs va participar del 8 al 10 de novembre en una jornada sobre educació a Istanbul amb directors i líders educatius d’arreu d’Europa. La jornada es titulava Professional Development Workshop "Shaping Stronger Schools through Skills for Life and eTwinning".

Durant la trobada, Fina Vendrell, com a representant del centre, va presentar l'experiència del centre bagenc sota el títol "eTwinning as a Leadership Tool for Transformation", explicant com l'eTwinning (una iniciativa europea que facilita la interecció de centres escolars de tot Europa de forma virtual) pot ser una eina de lideratge compartit i transformació educativa, empoderant docents, implicant l'alumnat i connectant tota la comunitat educativa.

Les jornades van combinar sessions plenàries, tallers, taules rodones i presentacions de bones pràctiques, oferint també l'oportunitat d'establir nous contactes europeus per a futurs projectes de cooperació.

