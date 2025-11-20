Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema una estufa de llenya a l'interior d'un bungalou a Balsareny

El foc ha cremat el menjador i una estança de l'habitatge

Efectius dels Bombers de la Generalitat a l'exterior del bungalou afectat a Balsareny

Efectius dels Bombers de la Generalitat a l'exterior del bungalou afectat a Balsareny / Bombers de la Generalitat

Regió7

Manresa

Ensurt aquest migdia a Balsareny per l'incendi a l'interior d'un bungalou. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció del foc, que s'ha originat al voltant de les tres de la tarda. Segons indiquen fonts del cos, l'origen del foc ha estat una estufa de llenya.

En conseqüència, ha cremat el menjador i una estança de l'habitatge. Un cop extingit, els efectius desplaçats han fet tasques de ventilació.

Cap persona ha resultat ferida arran l'incident.

