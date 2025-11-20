Crema una estufa de llenya a l'interior d'un bungalou a Balsareny
El foc ha cremat el menjador i una estança de l'habitatge
Regió7
Manresa
Ensurt aquest migdia a Balsareny per l'incendi a l'interior d'un bungalou. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció del foc, que s'ha originat al voltant de les tres de la tarda. Segons indiquen fonts del cos, l'origen del foc ha estat una estufa de llenya.
En conseqüència, ha cremat el menjador i una estança de l'habitatge. Un cop extingit, els efectius desplaçats han fet tasques de ventilació.
Cap persona ha resultat ferida arran l'incident.
