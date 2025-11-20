De l’espia austriacista a la veu obrera: quatre dones que Cardona fa visibles
Una nova proposta de visita guiada pel nucli antic rescata quatre històries femenines lligades a la vila bagenca
Qui són i que tenen en comú Violant de Cardona, Aldonza Enríquez, Manuela Desvalls i Carmen Jumilla? Quatre dones a les quals, en algun dels casos, els separa cinc segles. Totes elles van viure a Cardona. Les quatre hi van tenir un paper rellevant en moments transcendentals en la història (local i més enllà).
Totes elles van ser significades per un caràcter de resistència, però tot i la seva força han estat invisibilitzades per la història. I totes quatre són ara les protagonistes i fil conductor d’una nova proposta de descoberta del singular centre històric, que ha posat en marxa la Fundació Cardona Històrica (FCH), en col·laboració amb la productora teatral Udurae. Però que al mateix temps és una visita guiada reivindicativa. ‘Les Senyores de Cardona’, que és com s’anomena, rescata de l’oblit aquestes històries femenines de resistència.
Fonts de la Fundació subratllen que, fins fa poc, «els criteris utilitzats per definir què és una història ‘important’ han tendit a invisibilitzar i menystenir les contribucions de les dones», un biaix que es repeteix en la història i en la major part dels àmbits del coneixement. Justament per reparar aquest greuge, l’entitat gestora del patrimoni turístic cardoní posa el focus en personatges històrics femenins que han passat desapercebuts «per la història escrita des del patriarcat i l’androcentrisme».
Aquest mes de novembre ja s’ha fet un primer test i aquest divendres 21 de novembre, a les 7 de la tarda, s’oferirà de nou, en el marc del 25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.
Quatre històries de resistència
Així, aquesta nova visita guiada permet recórrer diferents indrets del nucli històric de la mà d’aquestes quatre protagonistes femenines vinculades a Cardona.
D’una banda, Violant de Cardona (s. XV). Filla del comte de Cardona, Joan Ramon Folch II, va viure al castell en silenci, sense casar-se ni entrar en cap orde religiós. Va redactar diversos testaments i va mantenir una vida discreta, però plena de misteri. La seva figura desafia els rols femenins de l’època i obre preguntes sobre identitat, llibertat i memòria.
Aldonza Enríquez (s.XV). Duquessa de Cardona, casada amb Joan Ramon Folc IV, el darrer comte i el primer duc. Va exercir poder polític i patrimonial en una cort plena d’intrigues. Va defensar els seus drets com a vídua i mare, i va lluitar per preservar el seu llegat en un món dominat per homes. La seva vida és un exemple de dignitat i resistència.
Manuela Desvalls (s. XVIII). Monja benedictina i espia austriacista, va mantenir viva la xarxa de resistència després de 1714 des del convent de Vallbona de les Monges. Era germana de Manuel Desvalls, governador del castell de Cardona fins a la seva capitulació (18 de setembre de 1714), i d'Antoni Desvalls, Marquès del Poal, i cap de l'exèrcit interior de Catalunya. Les cartes de Manuela revelen intel·ligència, coratge i compromís amb la causa catalana, una veu femenina que va desafiar el poder borbònic amb paraula i convicció.
Carmen Jumilla (s. XX) L'únic personatge de ficció que dona veu a centenars de dones que van passar el seu periple. Immigrant andalusa arribada a Cardona el 1946, filla i esposa de miners, va construir una vida digna entre barris obrers i feines precàries. Amb força i humor, va tirar endavant la família contra qualsevol dificultat, per dura que fos. La seva història representa milers de dones que van fer país des del treball invisible.
Teatralització per adults
Una altra novetat d’aquesta proposta és que combina el guiatge històric realitzat per guies de la FCH amb la teatralització per adults. «Donem veu a dones oblidades que van forjar Cardona des del silenci, la lluita i la memòria. Quatre històries femenines d’orgull i fortalesa que combinen rigor i conscienciació», explica Núria Juberó, directora artística d’Udurae.
«El turisme i la cultura no són neutres. Podem contribuir a la transformació social des d’aquests àmbits mitjançant la reflexió, la conscienciació i l’empoderament», apunta Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona i presidenta de la FCH.
«Els personatges femenins han estat sempre silenciats per la història escrita des del patriarcat, i això també és una forma de violència contra les dones. Per això, és important recuperar-les i visibilitzar-les», sosté Maria Camps Fernández, regidora d’Igualtat, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Cardona.
