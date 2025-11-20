L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»
El Mas de la Sala de Sallent acollirà aquest diumenge l'esdeveniment organitzat per citesrapides.cat, que està prop d'esgotar places
Al Bages, el vermut té un nou accent: el de l'amor. Com que hi ha moments que demanen pausa, conversa i un glopet que desperti els sentits, la plataforma citesrapides.cat proposa una trobada aquest diumenge, 23 de novembre, al Mas de la Sala de Sallent, per a persones "obertes a l'amistat i a l'amor". El Vermut per a solters, que ha tingut una gran rebuda a la comarca i pràcticament ha esgotat les prop de 170 places inicialment disponibles, es basarà en un seguit de cites grupals que començaran a 2/4 de dotze del migdia i s'allargaran fins a les quatre de la tarda.
L'activitat està estructurada en dues parts. Primerament, es farà una dinàmica de grups que estarà dividida en tres franges d'edat: de 28 a 37 anys, de 36 a 47 anys i de 46 a 58 anys. En acabar el tram inicial de l'esdeveniment i ja amb un ambient més distès, serà el moment de gaudir d'un PD que oferirà "els millors hits per ballar, xerrar" i continuar coneixent als assistents. Després de la trobada, els participants poden marcar a través de la web les persones que els han cridat l’atenció i, si és mutu, apareixeran els telèfons.
Sobre les divisions dels grups per edats, responen, bàsicament, a la necessitat d'orientar i organitzar la trobada: "Pensem en col·lectiu", detalla Pau Bartolí, un dels fundadors de citesrapides.cat. Tot i això, es tracta d'una estructuració que només s'aplica durant la primera part de l'activitat, així que durant l'altra meitat, tothom pot relacionar-se amb tothom.
Al seu temps, Bartolí explica que la raó per la qual no hi ha una franja pels majors de 58 anys és perquè "tenim moltes dones de 60 anys que volen venir, però als homes d'aquesta edat ens costa molt més arribar-hi". Es tracta, doncs, d'un dels reptes de la plataforma, que ja està treballant en propostes on els rangs d'edat no "pesin tant". Pel que fa als menors de 28 anys, "fins ara pensàvem que no tenien tant interès, però, per sorpresa nostra, tenen moltes ganes, així que ens hi volem posar de cara a l'any vinent".
En aquesta ocasió, el vermut va dirigit a relacions entre homes i dones perquè actualment és "el gran gruix de la nostra comunitat", apunta un dels fundadors. Això no obstant, des de citesrapides.cat ja han impulsat esdeveniments entre persones del mateix sexe a Barcelona: "El projecte va néixer com un grup d'amics que volia fer trobades i, per això, anem fent de mica en mica", declara Bartolí.
La inscripció a la trobada té un preu de 35 euros i inclou una consumició i l'aparcament al pàrquing habilitat. A banda, hi haurà barra oberta i opcions per a menjar. A través d'aquest enllaç es poden consultar les places disponibles i fer la reserva. Després de la gran acollida que ha tingut la iniciativa a la Catalunya central, des de la plataforma veuen amb molt bons ulls tornar a la zona amb noves propostes: "Ens encantaria tornar, aquesta és la primera i venim per fer-ne més de cara al 2026", assegura.
Un "match" cara a cara
En un món que tendeix a la digitalització, en un moment en què semblava que les relacions només podien buscar-se a través de la pantalla, sembla que estem tornant als orígens, al cara a cara. La prova és clara, projectes com el de citesrapides.cat han esdevingut una aclamada alternativa pels qui estan cansats de la fredor de les aplicacions. Però, per què aquest èxit? "Primer, és una injecció d'autoestima perquè arribes a un lloc on tothom té ganes de conèixer gent", diu Bartolí. A més, destaca la "màgia del directe, on els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades".
Les cites en directe, que en aquest cas són de set minuts, esdevenen una oportunitat per descobrir gent nova i evitar el desgast que poden generar les aplicacions per lligar: "És molt més divertit perquè el cara a cara dona més informació, tant si la persona t'encaixa com si no ho fa", conclou un dels fundadors.
