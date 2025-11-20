Montserrat serà l’escenari aquest cap de setmana de l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya
El Certamen Nacional de Pubillatge, que es farà ja a partir de divendres i culminarà diumenge entre Monistrol i l’abadia, té lloc per primera vegada a la comarca del Bages
Una seixantena de pubilles i hereus d’arreu del país optaran aquest cap de setmana a ser proclamats els màxims representants de Catalunya amb aquests títols, en un acte que tindrà un escenari molt especial: Montserrat. Prèviament, hauran de superar els nervis dels exàmens i entrevistes personals per ser escollits, que es combinaran amb diverses activitats per a tots els públics al llarg de tot el cap de setmana, repartides entre el conjunt monàstic i el municipi de Monistrol.
El moment àlgid arribarà el diumenge al migdia a la plaça de Santa Maria (davant de la façana de l’abadia), on es donaran a conèixer els deu nous representants de títol nacional. L'acte comptarà amb la presència del president del Parlament, Josep Rull i Andreu, a més d'altres autoritats regionals i locals.
És en el marc de la celebració del Mil·lenari de la seva fundació que el monestir de Montserrat acollirà aquest cap de setmana les proves i l'acte d’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya i els representants de les quatre demarcacions catalanes. Un esdeveniment que, per primera vegada, tindrà lloc a la comarca del Bages.
El Certamen Nacional del Pubillatge és l'acte més important de la tradició, quan anualment s’escull l'hereu i la pubilla de Catalunya, així com els representants de cada demarcació. Aquest any té al·licient afegit que formarà part de l'agenda d'actes del Mil·lenari del monestir de Montserrat, que es convertirà en el centre neuràlgic del pubillatge català.
Els actes del Certamen Nacional del Pubillatge 2025 començaran el divendres 21 de novembre a Monistrol amb l’arribada d'una gran part dels candidats i candidates i representants del pubillatge per participar en les primeres activitats. El dissabte, al mateix municipi, es faran les proves orals i escrites davant del jurat. La jornada es completarà amb una mostra de balls populars i un sopar de gala. El diumenge, la cita es traslladarà al monestir de Montserrat per viure l’acte principal, a 1/4 d’una del migdia, amb l’elecció dels nous representants nacionals.
Quan se'n va fer la presentació, el 6 d'octubre passat, el president de Foment del Pubillatge Català, Arnau T. Akthar, en destacava que aquest «és l’acte principal de la tradició del pubillatge a Catalunya» al qual enguany esperen «una alta afluència d’assistents», que podria rondar les 2.000 persones, tenint en compte que es farà al centre de Catalunya i en un lloc emblemàtic com a Montserrat, en el marc del seu Mil·lenari. Per la seva banda, l'alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras, celebrava que la població i l’abadia facin «un tàndem» per acollir un certamen que «reivindica la nostra comarca i sobretot el nostre municipi».
Segons Arnau T. Akthar, pels municipis el pubillatge «és una aposta molt ferma per tenir una joventut compromesa amb ganes de representar el seu poble, de conèixer Catalunya i de reivindicar la cultura popular catalana». És una tradició, ha afegit, que «enriqueix tant en l'àmbit personal com municipal».
