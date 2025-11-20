La ReFesta torna a Sant Fruitós de Bages per fomentar la reutilització i el reciclatge
L'11a edició de l'esdeveniment se celebrarà el dissabte 29 de novembre al voltant del Cobert de la Màquina de Batre
Regió7
El dissabte 29 de novembre, Sant Fruitós de Bages acollirà una nova edició de la ReFesta, una matinal dedicada a promoure els hàbits de la reutilització i el reciclatge entre persones de totes les edats. Aquesta serà ja l'11a edició de la iniciativa, organitzada en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. A partir de les 10 del matí i fins a 2/4 de 2 del migdia, la plaça Onze de Setembre i el Cobert de la Màquina de Batre es convertiran en l’escenari de diverses activitats centrades en la sensibilització ambiental i la reducció de residus.
Un any més, la plaça acollirà el tradicional mercat d’intercanvi i de venda d’objectes de segona mà, on tothom qui ho desitgi podrà muntar una parada amb articles que encara puguin tenir una segona vida: roba, joguines, llibres, mobles, parament de la llar, entre d’altres. Les persones interessades a participar-hi s’han d’inscriure abans del 25 de novembre a https://tuit.cat/jPDqf. Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb el departament de Medi Ambient a mediambient@santfruitos.cat
Al llarg del matí hi haurà activitats per a tots els públics. A les 10 h, el músic Ferran Casajoana presentarà els seus “Instruments Tastocats”, que el públic podrà conèixer i fer sonar. També es podrà participar en dos tallers de manualitats amb materials reciclats pensats per sensibilitzar la mainada. A les 11 del matí, els infants podran gaudir d’una xocolatada popular. A més, durant la jornada es durà a terme la segona autòpsia de residus del municipi, una activitat que permet analitzar com es realitza la separació de residus i detectar possibles millores. Al llarg del matí també hi haurà el Mercat de Brocanters i Col·leccionistes i música d’ambient amb Jordi Hi-Fi.
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebra del 22 al 30 de novembre, organitza activitats arreu del continent i enguany posa el focus en la importància d’afrontar el repte creixent dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics.
