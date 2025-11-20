Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor dona el tret de sortida a un nou cicle de caminades

La iniciativa forma grups de quatre pobles que comparteixen passejades als municipis per conèixer el patrimoni i fomentar l'activitat física

Santpedor dona el tret de sortida a un nou cicle de caminades / AJ. SANTPEDOR

Regió7

Manresa

Unes 200 persones van donar el tret de sortida a un nou cicle de passejades de marxa nòrdica 'A cent cap als 100', dijous passat a Santpedor.

Santpedorencs i membres dels pobles visitants es van trobar al pavelló Rafa Martínez per començar amb una sessió de taitxí. Tot seguit, van començar la caminada per l'entorn del poble i també van visitar els carrers del nucli antic, per acabar amb un dinar popular a Cal Llovet.

La iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona, forma grups de quatre pobles que comparteixen caminades als municipis per conèixer el patrimoni, l’entorn natural, i fomentar l’activitat física entre la gent gran. En aquesta edició, Santpedor ha fet grup amb l'Ametlla del Vallès, Prat de Lluçanès i Esparreguera.

