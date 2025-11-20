Santpedor inicia els treballs d'arranjament de carrers del nucli, que s'allargaran un mes
S'ha començat pels carrers Pons Grau, Ample i plaça Sant Jordi, i faltaran el carrer Monjo i la carretera de Castellnou
Regió7
L'Ajuntament de Santpedor ha iniciat aquesta setmana els treballs d'arranjament previstos en diversos carrers del nucli urbà, i que s'allargaran durant un mes. Les obres han començat pels carrers Pons Grau, Ample i plaça Sant Jordi, amb el fresat de l'asfalt actual i la modificació completa del de la plaça Sant Jordi. La setmana entrant es continuarà amb els treballs del nou asfalt i de senyalització viària.
En concret, en el cas del carrer Pons Grau, s'intervé en el tram que va del carrer Monjo al carrer Carles Riba, mentre que les altres dues actuacions són senceres. Més endavant també hi ha previst fer obres al carrer Monjo, entre el carrer Pons Grau i la plaça Sant Jordi, i a la carretera de Castellnou, entre la plaça Sant Jordi i el carrer Pompeu Fabra. El cost total de les obres puja a 179.063 euros, que es financen amb un ajut de la Diputació de Barcelona.
L'objectiu principal d'aquestes actuacions és reparar el paviment asfaltat i fer diverses millores per garantir una circulació més segura tant per als vehicles com per als vianants. Amb tot plegat, es vol assegurar que les respectives calçades tinguin l'amplada adequada per al pas de vehicles en tots dos sentits; ampliar la vorera sud als carrers Pons Grau, Monjo i a la plaça Sant Jordi; i crear un nou pas de vianants elevat entre el carrer de la Fira i la plaça Sant Jordi.
Els treballs comporten canvis temporals en la circulació dels carrers afectats, que ja s'han senyalitzat; i també impliquen un canvi de recorregut del bus entre Santpedor i Manresa al seu pas per aquests indrets.
