El Bages, present a la gran cita mundial del turisme de reunions
La comarca manté 50 reunions amb empreses de mercats clau com Espanya, el Regne Unit i els Estats Units a IBTM World, una fira de referència mundial
L’oferta singular d’espais rurals, patrimoni cultural i cellers, a només una hora de Barcelona, reforça l’atractiu del territori com a destinació corporativa
Regió7
Bages Turisme ha participat aquesta setmana a IBTM World, la fira de referència mundial del sector de reunions, incentius, congressos i esdeveniments, que s’ha celebrat a Fira Barcelona. La comarca ha estat present dins l’estand del Barcelona Convention Bureau i la Diputació de Barcelona, que enguany ha estrenat un espai renovat amb el lema “Always new, Always Barcelona”, una aposta que combina la mirada innovadora amb l’essència de la destinació i posa el focus en els projectes de futur.
Amb més de 12.000 professionals acreditats de 150 països, IBTM World és el principal punt de trobada internacional per a un sector en creixement, que busca impulsar experiències corporatives memorables i connectar oferta i demanda d’arreu del món. La fira ha permès a Bages Turisme reunir-se amb 50 empreses del sector MICE, entre les quals hi ha empreses corporatives amb equips que viatgen per motius de feina, DMCs, agències viatges, agències d’incentius, organitzadors professionals de congressos, proveïdors de serveis corporatius i turoperadors internacionals.
Els principals mercats d’origen d’aquests contactes han estat Espanya, el Regne Unit i els Estats Units, tres mercats clau per al futur de la destinació. Els potencials clients s’han mostrat interessats per la Ruta del vi DO Pla de Bages i la gran varietat d’espais singulars i els ha sorprès la proposta d’activitats vinculades a la natura, la cultura i la gastronomia en un entorn tranquil, a la vora de Montserrat i molt a prop de Barcelona com a proposta d’incentius per a viatges d’empresa. Molts d’ells buscaven propostes concretes per excursions d’un o dos dies fora de Barcelona per esdeveniments futurs ja programats.
La presència a IBTM World ha permès avançar en tres objectius estratègics per al posicionament del Bages. D’una banda, generar contactes i captar nous clients interessats a organitzar esdeveniments corporatius a prop de Barcelona. De l’altra, representar i donar visibilitat al conjunt d’espais MICE, empreses d’activitats i serveis especialitzats del territori. Finalment, projectar un relat internacional que consolidi el Bages com una destinació turística i de negocis en creixement.
El turisme de reunions, aposta estratègica
Des de l’any 2021, Bages Turisme treballa amb força per posicionar la comarca com a destinació MICE. Actualment, el territori compta amb un centenar d’empreses vinculades al sector: espais per celebrar esdeveniments corporatius, empreses d’activitats, proveïdors audiovisuals i serveis complementaris.
La comarca destaca per la seva oferta singular: castells, monestirs, cases rurals, espais singulars i cellers envoltats de natura, localitzats a només una hora de Barcelona, que permeten combinar reunions de treball amb activitats de descoberta enogastronòmica, cultural i natural. Aquesta proposta diferencial, més competitiva en preu i amb un paisatge únic, atrau cada vegada més empreses que busquen experiències autèntiques i sense massificació.
Al llarg de l’any, Bages Turisme realitza accions de comercialització i promoció especialitzades: viatges de familiarització amb organitzadors d’esdeveniments, participació en tallers com el MIS Nacional de Madrid, sessions de treball en xarxa amb el sector i reunions comercials. A principis del 2025 s’ha actualitzat la Meeting Planner Guide del Bages, incorporant nous espais i proveïdors en resposta al creixement del sector.
Sobre Bages Turisme
Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls. Aquest ens treballa amb el suport de la Diputació de Barcelona per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte al medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.
