Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
La persona que ha traspassat en l'accident a la B-431 era la única ocupant del vehicle
Regió7
Avinyó
El conductor d'una furgoneta ha mort aquesta tarda a Avinyó en sortir-se amb el vehicle de la via. L'accident s'ha produït al punt quilomètric la B-431, a les 19.13 h, segons el Servei Català de Trànsit.
Segons el Servei Català de Trànsit, la persona que ha traspassat era la única ocupant del vehicle. Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
