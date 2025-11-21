Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó

La persona que ha traspassat en l'accident a la B-431 era la única ocupant del vehicle

La B-431 a l'altura d'Avinyó, on s'ha produït l'accident mortal

La B-431 a l'altura d'Avinyó, on s'ha produït l'accident mortal / GSV

Regió7

Avinyó

El conductor d'una furgoneta ha mort aquesta tarda a Avinyó en sortir-se amb el vehicle de la via. L'accident s'ha produït al punt quilomètric la B-431, a les 19.13 h, segons el Servei Català de Trànsit.

Segons el Servei Català de Trànsit, la persona que ha traspassat era la única ocupant del vehicle. Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

