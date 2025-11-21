El Consell Comarcal del Bages impulsa la campanya del 25N d'enguany per visibilitzar la violència masclista
Sota el lema “Hi ha cops que no deixen blaus. Obrim els ulls!”, es pretén fer èmfasi en la identificació de les violències masclistes
Regió7
El Consell Comarcal del Bages, a través del Servei de Dones i Polítiques d’Igualtat, presenta la campanya del 25 de novembre amb un missatge clar: la violència masclista va més enllà de l’agressió física i sovint es manifesta en formes subtils i quotidianes que acaben normalitzant-se. Amb l’eslògan “Hi ha cops que no deixen blaus. Obrim els ulls!”, l’ens comarcal posa el focus en conductes de control, humiliacions, aïllament, xantatge emocional i vigilància digital, i interpel·la la ciutadania a detectar-les, no tolerar-les i actuar.
La campanya es desplega als àmbits comunitari, social i digital amb materials que mostren situacions reconeixibles i amb un fil conductor comú: la mirada, per identificar les violències, assumir responsabilitat col·lectiva i denunciar-ho. El Consell distribuirà 450 cartells i 5.000 camusses als municipis de la comarca i els ajuntaments en faran difusió als seus canals i equipaments. El 24 de novembre, coincidint amb el ple comarcal, es llegirà el manifest del 25N per refermar el compromís institucional contra una violència que és estructural i que requereix resposta pública i comunitària.
La consellera comarcal d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán Claret, destaca que “cal continuar trencant el silenci i fent visibles totes aquelles conductes que perpetuen el masclisme, encara que no deixin marques físiques. Obrir els ulls és el primer pas i el següent per actuar i transformar aquesta realitat” i explica que “la campanya reforça el missatge que la violència masclista és estructural i que tota la societat hi té un paper clau”.
Aquesta campanya es desplega a partir de diferents àmbits on pot aparèixer la violència masclista, a través de cartelleria i materials gràfics que mostren escenes reals i reconeixibles en l’àmbit comunitari, social i digital. L’element central i fil conductor de la campanya, per tant, és la mirada: per detectar, prendre responsabilitat col·lectiva i empoderar-nos.
Amb el hashtag #25Nobrimelsulls, es convida la ciutadania a difondre el missatge a les xarxes i sumar-se a aquesta mirada més àmplia, crítica i compromesa.
