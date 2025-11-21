Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un intern de Lledoners que no va retornar d'un permís l'agost passat

Els Mossos van localitzar el pres a la Barceloneta · S’amagava en diversos pisos de familiars i coneguts a Ciutat Vella

Moment de la detenció de l'intern fugit a la Barceloneta

Moment de la detenció de l'intern fugit a la Barceloneta / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut un intern de la presó de Lledoners que no havia retornat després d’un permís l’agost de 2025. L’home, que ja ha ingressat de nou al centre penitenciari, compleix condemna per una agressió sexual comesa l’any 2015.

Segons ha informat el cos policial, el fugitiu, de 39 anys, complia una pena de 16 anys de presó i va aprofitar un permís penitenciari per no reingressar al centre. La seva desaparició va activar una investigació de l’Àrea Central de Coordinació i Enllaç de la Comissaria General d’Investigació Criminal.

Els agents van poder determinar que l’home s’amagava en diferents pisos de familiars i coneguts situats al districte de Ciutat Vella de Barcelona, i que canviava constantment d’ubicació per evitar ser localitzat. Finalment, un dispositiu policial desplegat l’11 de novembre va permetre detenir-lo a la zona de platges de la Barceloneta. Tot seguit, el detingut va ser traslladat de nou a Lledoners per continuar complint la condemna.

