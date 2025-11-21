El futur taller de Renfe a Manresa s’ubicarà a l’antiga estació de mercaderies
Ocuparà els terrenys, d’uns 20.000 m², on fins el 2017 es feia la càrrega de vagons amb clorur sòdic de les mines del Bages, i és previst que comenci a funcionar l'any 2029
El futur taller de manteniment de trens de la línia R4 de Renfe que el ministeri de Foment preveu construir a Manresa s’ubicarà en l’espai que durant dècades (i fins fa encara vuit anys) s’utilitzava com a estació de mercaderies. Bàsicament, en els últims anys per al dipòsit de sal provinent de les mines del Bages que es transportava cap a Tarragona. Es tracta d’una àrea d’uns 20.000 metres quadrats (dues hectàrees) que està situada uns 500 metres al sud de l’estació de passatgers. S’alça just uns metres per sobre de les vies de la línia regular i de la carretera de Can Poc Oli, a l’altura de l’antiga fàbrica dels Polvorers, i sota el barri ferroviari de la Guia. Des de la perspectiva de l’usuari del servei, la instal·lació quedarà ubicada, venint de Barcelona, just abans del revolt tancat característic que dona entrada a l’estació de viatgers.
El taller tindrà assignat el manteniment d’un màxim de 24 trens de 200 metres de longitud del conjunt del servei
Actualment, encara hi ha dues antigues vies (que moren al final d’aquest espai tancat), de les cinc que havia arribat a tenir, on romanen diverses plataformes (vagons) de l’antic transport de mercaderies. En un extrem també s’hi alça un dels edificis històrics de l’activitat ferroviària.
Aquest solar es preserva com una base logística d’Adif, l’empresa pública que gestiona les infraestructures ferroviàries (se la identifica com la ‘terminal de la sal’).
Segons un document de Renfe que en detalla els aspectes essencials, la futura instal·lació constarà d’una nau de nova construcció que disposarà a dins de tres vies elevades de 200 metres de longitud cadascuna. Es tracta de vies que permeten els operaris situar-se sota el tren (com en un taller mecànic) per fer les inspeccions, revisions i reparacions oportunes dels combois.
El complex també disposarà per a aquestes operacions de manteniment d’un torn de fossat (màquina que serveix per perfilar i reequilibrar les rodes i allargar-ne així la vida útil); un túnel de rentatge, mitjans d’elevació i un sistema d’extracció dels lavabos dels trens.
Un dels aspectes detallats és que tindrà assignat el manteniment d’un màxim de 24 trens de 200 metres de longitud del conjunt del servei, i que en un mateix moment podrà tenir de manera simultània a l’interior del taller un màxim de 3 combois de 200 metres.
El projecte de funcionament ja està redactat i es treballa en l’estudi patrimonial dels terrenys, la inversió prevista és d’un total de 40 milions d’euros (entre obra civil i equipament) i la intenció és que es pugui posar en servei el 2029.
Un pla de 1.000 milions
Aquesta instal·lació forma part, tal com va explicar Regió7, d’una inversió de 1.000 milions d'euros per posar en marxa un ambiciós Pla Integral de Tallers i Manteniment de Renfe d’abast estatal que s’anirà desenvolupant d’aquí al 2030. El que preveu és la construcció d’una quinzena d’instal·lacions arreu de la xarxa estatal, entre les quals un dels punts és aquest de l’estació de Manresa.
Aquesta, inclosa en una inversió a Catalunya de prop de 100 milions, preveu projectes per a altres nous tallers també a Ripoll, Sant Andreu (Barcelona) i l’ampliació del ja existent a Vilanova i la Geltrú. De fet, apareixia ja, tot i que sense cap concreció, en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 que es va presentar a principis del 2021. Pla que es dividia en dues fases (dos quinquennis) i que concentrava en la segona les inversions més importants de la línia que connecta Manresa i la comarca amb Barcelona passant pel Vallès.
La posada en servei del futur taller i base de manteniment tindrà, d’entrada, dos impactes positius principals. D’una banda, el fet que generarà una activitat i, per tant, llocs de treball directes d’un àmbit molt especialitzat.
De l’altra, que, de cara al funcionament de la línia, pot contribuir a millorar la seva operativitat, sobretot a l'àrea del Bages, ja que en cas d'una incidència, sobretot causada per l'avaria d'un comboi, des de Manresa es podrà reaccionar amb més agilitat i rapidesa per donar-hi resposta. L'aposta d'Adif i Renfe és situar aquests tallers a les capçaleres de les línies, per guanyar aquesta operativitat.
L’estació de mercaderies on s’emplaçarà el nou servei va estar activa fins al 2017, amb l’expedició en dies feiners del tren de clorur de sodi entre Manresa i Flix, per arribar a la planta química de l’empresa Ercros. S’utilitzava habitualment dues de les cinc vies de la instal·lació, les ubicades a la zona de càrrega de sal amb camions provinents de les mines de Súria. L’últim transport es va fer el desembre d’aquell any.
