Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el Futsal Castellbell signen el conveni anual de col·laboració

El consistori aportarà 3.000 euros amb la voluntat de promoure la pràctica del futbol sala al municipi

L'alcalde, Adrià Valls, i la presidenta del Futsal Castellbell, Mari Bach Bollo, en la signatura del conveni

L'alcalde, Adrià Valls, i la presidenta del Futsal Castellbell, Mari Bach Bollo, en la signatura del conveni / CATPRESS

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha signat el conveni de col·laboració amb el Futsal Castellbell corresponent a aquest any 2025. El consistori aportarà 3.000 euros amb la voluntat de promoure la pràctica del futbol sala al municipi. L’acord ha estat signat per l’alcalde, Adrià Valls, i per la presidenta del Futsal Castellbell, Mari Bach Bollo.

Amb aquesta signatura, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar continua la materialització dels convenis anuals amb el teixit associatiu, cultural i esportiu del municipi corresponents a 2025 en què, fins ara, s’han concedit subvencions nominatives a la Capella de Música Burés i al Club Esportiu Castellbell.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents