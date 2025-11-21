L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el Futsal Castellbell signen el conveni anual de col·laboració
El consistori aportarà 3.000 euros amb la voluntat de promoure la pràctica del futbol sala al municipi
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha signat el conveni de col·laboració amb el Futsal Castellbell corresponent a aquest any 2025. El consistori aportarà 3.000 euros amb la voluntat de promoure la pràctica del futbol sala al municipi. L’acord ha estat signat per l’alcalde, Adrià Valls, i per la presidenta del Futsal Castellbell, Mari Bach Bollo.
Amb aquesta signatura, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar continua la materialització dels convenis anuals amb el teixit associatiu, cultural i esportiu del municipi corresponents a 2025 en què, fins ara, s’han concedit subvencions nominatives a la Capella de Música Burés i al Club Esportiu Castellbell.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el Futsal Castellbell signen el conveni anual de col·laboració
CIDET, la força de la formació empresarial que creix des de Manresa
Contingut ofert per