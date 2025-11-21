Salvador Illa: «El traspàs de l'R4 està en fase de negociació i adaptació tècnica»
El president explica que la previsió és que Renfe continuï «portant aquest any la línia RL4», que és la de Lleida a Terrassa passant pel Bages, i que la gestió passi a Ferrocarrils el 2026
El president de la Generalitat, Salvador Illa, admet que el «traspàs de l'R4», la línia de Renfe que connecta el Bages amb Barcelona i l'àrea metropolitana, encara està en «fase de negociació i adaptació tècnica». Els governs espanyol i català es van comprometre el juliol de 2024 a incorporar les infraestructures de la línia Barcelona-Manresa-Lleida al procés de canvi en la gestió de la xarxa de Rodalies.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, van anunciar el febrer de 2025 que Renfe, amb el seu personal i actius al país, crearà una empresa filial que faciliti la constitució de la companyia mixta que haurà d'operar el servei de Rodalies.
En paral·lel, la nova línia RL4, que connecta l’estació de Lleida-Pirineus amb Terrassa-Estació del Nord, es va posar en marxa el desembre de 2024 per substituir íntegrament l’antiga R12, «que tenia una freqüència i uns horaris molt limitats», com reconeix el president. «L'RL4, en canvi, ofereix cinc expedicions per sentit els dies feiners i quatre els dissabtes i festius, de manera que millora notablement la situació anterior», afegeix Illa, en referència als tres combois per jornada feinera del passat.
El cap de l'Executiu català indica que la planificació recull que Renfe continuï «portant la línia aquest any», però està previst «que la gestió passi a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a partir de 2026, dins del pla de traspàs global de Rodalies». La línia RL4, que fa més fluida la comunicació entre Lleida, Manresa i Terrassa, «inclou transbordaments coordinats amb la línia R4 de Rodalies a Terrassa, per seguir cap a Barcelona», recorda el president.
Subscriu-te per seguir llegint
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»