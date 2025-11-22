Abadal porta la festa del mercat de Nadal al seu celler
El celler fa un sold out amb més de 3.000 visitants al pati interior de les instal·lacions dels creadors de vins com el 3.9, Arboset o 5Merlot
És un mercat de Nadal i és una festa. El Christmas Market del celler Abadal ha fet el ple, ha venut totes les entrades que tenia disponibles, 3.000 oficialment, i ha vist com la convocatòria d'aquest mercat que arriba quan les famílies encara surten de les castanyes i panellets, ha estat un nou èxit. Al mercat del celler Abadal, s'hi passeja, s'hi escolta música en directe, es comparteix l'espai de la plaça, s'hi troben els coneguts o hi van les famílies, amb nens i grans, tots plegats.
Al mercat d'Abadal hi ha una trentena de parades, variades, de productes diferents, des d'ostres a objectes de regal, des de joies artesanes fins a magret d'ànec o pernil tallat a mà, passant per diferents productes alimentaris com ara torrons, xocolates, embotits, cheesecake i formatges variats. Però és també un punt per a la gastronomia de les foodtrucks, de la pizza, la crêpe i l'hamburguesa i és un espai de degustació i adquisició dels vins Abadal La fou, les dues bodegues de la família Roqueta, que presideix el pare Valentí Roqueta i dirigeix el fill, Ramon Roqueta.
El mercat ha trobat un punt de singularitat on el vi reivindica el menjar, on el menjar li pica l'ullet al vi per saber quin combina millor en cada proposta. Apareixen els tastos i maridatges. Un dinar gastronòmic, amb cuina de natura i memòria amb el restaurant A Lloc, o un tast Icona (harmonies de foie i vi amb Collverd), o un altre, "tast essencial" (sabors fumats i del mar amb Benfumat), o el tast de plantes oblidades amb l'entitat anoienca Eixarcolant i l'enòleg d'Abadal Miquel Palau, o el Viatge de sabors amb la Cheesecakería BCN.
A l’Abadal Christmas Market hi ha espai per als infants, per a la família, i s'hi ven vi. Es fa cua per beure copes de Picapoll o hem pensat en tota la família. Els menuts donen ales a la seva imaginació amb el pintacares o ballen amb els grans a la plaça escoltant les músiques que interpreten grups com "El teu concert", "La trup duet", "Swing Engine" i "Pajarita Sound". Música en directe durant tot el dia i ballaruca suau a la plaça amb una copa de via a la mà.
I aquest any, la festa podia acabar amb un escumós. El celler Abadal ha adquirit una cava del Penedès i com a novetat especial, a part del premiat Arboset del mateix celler, es podia adquirir cava Neveran, el "Perles Blanques" i el "Perles Roses".
