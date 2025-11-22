Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
El sinistre ha provocat fins a 2,5 quilòmetres de cua en sentit Abrera
Regió7
Manresa
Un accident de trànsit múltiple a Manresa ha complicat la circulació de la C-55 aquest migdia. El sinistre ha tingut lloc a les 12:44 hores en sentit Abrera. Segons informen fonts del Servei Català de Trànsit, quatre turismes han xocat per encalç. Les primeres informacions apunten que no hi hauria ferits de gravetat.
A causa de l'accident, s'ha generat 2,5 quilòmetres de cua, que s'ha concentrat entre els punts quilomètrics 25,5 i 28.
