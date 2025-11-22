Sallent reserva fins a 400.000 euros per comprar part dels terrenys de la piscina
L’Ajuntament negocia l’operació amb l’Associació Sallentina de Cultura Física per adquirir l’actual pista de vòlei-platja i fer-hi aparcament públic
Els terrenys on hi ha la pista de vòlei-platja de Sallent, propietat de l’Associació Sallentina de Cultura Física (ASCF), que gestiona la piscina i el gimnàs adjacents, podrien ser de titularitat municipal amb el canvi d’any per convertir-se en una àmplia zona d’aparcament públic al centre del poble. És l’objectiu de l’Ajuntament, que ja fa un temps que té cedit aquest solar per a la pràctica del vòlei i ara n’està negociant la compra amb l’entitat propietària.
L’operació, que es voldria tancar dins d’aquest any, està en marxa, i el consistori ja ha fet un primer pas amb una modificació de crèdit per a la reserva de fins a 400.000 euros que han de servir per pagar el terreny quan la compra es pugui fer efectiva. S'ha estat treballant per determinar la taxació final del solar, que cada una de les parts ha fet valorar pel seu compte amb el convenciment que s’arribarà a un acord perquè hi ha un interès mutu: l’Ajuntament aconseguiria un nou terreny en el procés de configuració que està fent de la zona esportiva, i l’ASCF podria ingressar uns diners que serviran per afrontar obres de millora a les instal·lacions de les piscines, on hi ha alguns elements que s’han fet malbé o han quedat obsolets. L’entitat també té pendent de convocar una assemblea de socis, que tindran l’última paraula sobre l’èxit o no de l’operació. En qualsevol cas, «es tracta de negociar la compra d’uns terrenys que l’Ajuntament ja té cedits», recorda el president de l’entitat sense ànim de lucre, Valentí Escayola, per la qual cosa confia que l’assemblea hi votarà a favor.
Un aparcament, però més endavant
L’Ajuntament té interès a adquirir aquest solar «perquè entra dins el projecte que tenim de reforma de la zona esportiva», explica l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta.
Aquest espai serà una àrea d’aparcament de la zona esportiva però també de fora, i que «pot donar molts avantatges al poble, perquè és un lloc cèntric que pot anar bé els dies de mercat, per exemple», diu Ribalta. La pista de vòlei-platja que hi ha ara es desplaçarà uns metres, a un nou solar, ara buit, també a tocar de les piscines.
Tanmateix, és un canvi previst a mitjà termini. De moment, es faria la compra del terreny per poder-ne disposar quan calgui, però les obres no es farien abans del 2027, ja pensant en el següent mandat, diu l’alcalde, tenint en compte que ara hi ha altres prioritats de despesa, com ara acabar la residència.
Millores a la graderia exterior
Com a contrapartida de la venda del solar, l’ASCF podrà destinar els diners obtinguts a millorar les instal·lacions. Inicialment, preveia fer-los servir per canviar la coberta d’uralita de l’edifici, però el deteriorament que ha patit últimament la graderia de la piscina exterior (el solàrium), ha portat a un canvi de prioritats.
És una construcció que data de mitjan segle XX i, «tot i que s’ha anat apedaçant, s’ha anat malmetent, sobretot quan plou», fins al punt que la graderia s’ha hagut d’apuntalar i s’han clausurat les casetes de sota que serveixen de canviador, per bé que no es corre cap risc d’esfondrament, assegura Escayola. Tanmateix, s’hi vol intervenir a partir d’un avantprojecte «que ens determinarà què hi fem», amb l’opció de restaurar-ho tal com era mantenint les casetes, o treure-les i fer un vestuari general. Escayola recorda que el solàrium «és una zona molt apreciada pels clients, perquè és la part de les instal·lacions on es poden posar gandules.
Més enllà de l’operació de compra que hi ha actualment en marxa, més endavant l’ASCF també voldria tenir una col·laboració més estreta amb l’Ajuntament mitjançant una nova figura jurídica, «com ara un consorci», diu Escayola, que garantís el futur del club centenari i de les instal·lacions, que són l’única piscina (coberta i descoberta) i amb gimnàs que hi ha a Sallent.
