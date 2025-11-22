Sant Fruitós exposa art ceràmic al Museu de la Memòria de la vinya i el vi
La mostra es podrà visitar els dissabtes i els diumenges, fins al dia 11 de gener
Regió7
Manresa
Fins al dia 11 de gener de 2026 es pot visitar, al Museu de la Memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós, una exposició de peces de ceràmica de les alumnes de l’escola Maria Gelabert.
Es tracta d'una mostra amb una gran varietat, tant de models com d’estils. Les obres són d’Aina Cots, Anna Carrera, Clàudia Prieto, Clara Solera, Fina Carrera. Gemma Cots, Glòria Fargas, Jessi Vila, Joan Serra, Lidia Rossinyol, Lluïsa Bacardit, Mª Àngels Ortiz, Mariona Arnau, Pilar Flotats i Roser Gorchs.
L’horari de visita és els dissabtes i els diumenges, d’11 a 1 del migdia.
Taller de ceràmica
El matí del dissabte 29 de novembre, a l’Era de Cal Vallbona, Maria Gelabert realitzarà un taller de ceràmica “Raku”, obert a tothom, però cal apuntar-s’hi anticipadament.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»