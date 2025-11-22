Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós exposa art ceràmic al Museu de la Memòria de la vinya i el vi

La mostra es podrà visitar els dissabtes i els diumenges, fins al dia 11 de gener

L'exposició mostra una àmplia diversitat d'estils de peces de ceràmica

L'exposició mostra una àmplia diversitat d'estils de peces de ceràmica / JAUME GRANDIA

Regió7

Manresa

Fins al dia 11 de gener de 2026 es pot visitar, al Museu de la Memòria de la vinya i el vi de Sant Fruitós, una exposició de peces de ceràmica de les alumnes de l’escola Maria Gelabert.

Es tracta d'una mostra amb una gran varietat, tant de models com d’estils. Les obres són d’Aina Cots, Anna Carrera, Clàudia Prieto, Clara Solera, Fina Carrera. Gemma Cots, Glòria Fargas, Jessi Vila, Joan Serra, Lidia Rossinyol, Lluïsa Bacardit, Mª Àngels Ortiz, Mariona Arnau, Pilar Flotats i Roser Gorchs.

L’horari de visita és els dissabtes i els diumenges, d’11 a 1 del migdia.

Taller de ceràmica

El matí del dissabte 29 de novembre, a l’Era de Cal Vallbona, Maria Gelabert realitzarà un taller de ceràmica “Raku”, obert a tothom, però cal apuntar-s’hi anticipadament.

