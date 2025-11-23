Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers rescaten dues persones en helicòpter en menys d'una hora a Montserrat

La primera intervenció s'ha fet a l'entorn de la Roca Foradada a 2/4 de dotze del migdia, i la segona a 1/4 d'una al camí de la Cova de l'Arcada

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Núria León

Marc Llohis

Manresa

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rescatat en helicòpter dues persones en un lapse temporal de menys d'una hora aquest migdia a Montserrat. El primer avís ha tingut com a protagonista una dona ferida després de caure mentre feia una ruta per pujar a la Roca Foradada. Mentre que la segona intervenció ha rescatat un home que s'havia fet un fort traumatisme a l'esquena mentre intentava arribar a la Cova de l'Arcada.

El primer avís s'ha rebut quan passaven cinc minuts de 2/4 de 12 d'aquest diumenge al migdia. L'afectada, de 47 anys, té una luxació en una espatlla i tres dotacions dels bombers, dues de terra i un helicòpter, n'han fet l'extracció fins al Bruc, on els esperava una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que n'ha fet el trasllat.

El desplegament ha estat el mateix per al segon dels rescats, tot i que en aquest cas, l'avís s'ha rebut poc abans d'1/4 d'una del migdia. Segons fonts del cos, un home de 65 anys hauria patit una forta contusió a l'esquena que l'impedia continuar amb la caminada. Una vegada localitzat, un efectiu dels GRAE ha evacuat l'accidentat, a qui s'ha transportat amb helicòpter fins a l'heliport de Collbató, on l'esperava una ambulància del SEM per portar-lo a l'hospital.

TEMES

