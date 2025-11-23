Tradició
La Catalunya central tindrà 3 dels 10 títols nacionals del pubillatge aquest 2025
Mallol Vall, Miquel Pérez i Íria Ramon han els hereus i la pubilla que portaran per tot el país el nom de Sant Vicenç de Castellet, Solsona i Navarcles respectivament
La tradició catalana de la regió central està d'enhorabona, ja que aquest migdia a Montserrat, en la proclamació dels títols nacionals del pubillatge s'ha distingit a Mallol Vall, de Sant Vicenç de Castellet, com a hereu de les comarques Barcelonines 2025; Miquel Pérez, de Solsona, hereu de les comarques Lleidatanes 2025; i Íria Ramon, de Navarcles, pubilla de les comarques Barcelonines 2025. Aconseguir aquesta quantitat de representants al certamen nacional és una fita més que destacable per la regió central, ja que ha assolit tres dels sis guardons als quals optava.
En el seu primer discurs com a títols nacionals, els tres representants de la Catalunya Central s'han mostrat clarament emocionats amb el reconeixement. Vall ha trencat a plorar després d'expressar que "tenim la sort de poder alçar la veu per totes aquelles persones que no ho poden fer", i de compartir que li feia molta il·lusió que Ramon portés la mateixa banda que abans havia portat la seva tieta. Pérez ha reivindicat emocionat la unió de la regió central i les terres de Lleida, mentre que Ramon, també amb ulls plorosos ha deixat clar que "totes les que estem aquí ens mereixem aquesta banda, perquè ens estimem com qui més la nostra cultura".
És cert que no hi ha hagut fortuna en els més preuats, el d'hereu i pubilla de Catalunya, que han anat a parar a Francesc Moreno, d'Anglès, i a Laia Gómez, d'Arenys de Mar, respectivament. Però com ha quedat clarament reflectit cada vegada que el jurat revelava algun dels premiats, damunt de l'escenari no hi havia una seixantena de competidors, sinó una veritable família que esclatava cada vegada que algun dels seus companys de pubillatge, que potser avui s'han convertit en veritables amics, sortia escollit.
Durant tota la jornada de dissabte, aquesta seixantena de pretendents van enfrontar-se a diverses proves de coneixement de la cultura catalana, així com exercicis d'expressió escrita i entrevistes orals davant d'un tribunal format per catorze membres. Després de dormir-hi una nit, els set membres del tribunal d'hereus i del de pubilles, s'han reunit al matí per deliberar conjuntament i determinar els deu títols nacionals del pubillatge.
A més dels tres representants de la Catalunya Central i la pubila i hereu de Catalunya, la resta de títols han estat per: Guillem Blancas, hereu de les comarques Gironines; Queralt Pérez, pubilla de les comarques Lleidatanes; Aitor Gómez, hereu de les comarques Tarragonines; Judit Poch, pubilla de les comarques Gironines; i Ariadna Duran, pubilla de les comarques Tarragonines.
