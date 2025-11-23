Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada

La dona, de 47 anys, s'ha fet una luxació a l'espatlla

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Núria León

Manresa

Els Bombers han rescatat en helicòpter una dona ferida després de caure mentre feia una ruta per pujar a la Roca Foradada, a Montserrat. L'avís s'ha rebut quan passaven cinc minuts de 2/4 de 12 d'aquest diumenge al migdia.

L'afectada, de 47 anys, té una luxació en una espatlla i tres dotacions dels bombers, dues de terra i un helicòpter, n'han fet l'extracció fins al Bruc, on els esperava una ambulància del SEM que n'ha fet el trasllat.

